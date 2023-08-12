Опасны не только памятники. На Ленинском внезапные осадки разбили «Ниссан»

Не только наледь и памятники архитектуры могут нанести неожиданный удар по голове и автомобилю. Страшный сон петербуржца для владельца Nissan X-Trail сбылся под мостом на Ленинском проспекте.
читатель «Фонтанки»
Последствия водитель показал «Фонтанке» 12 августа. Ему не повезло накануне в половине восьмого часа вечера. Под мост у железнодорожной станции «Ленинский проспект» он заехал, когда по нему проходил поезд.
«Проезд поезда спровоцировал обвал балласта (щебня) на проезжую часть рядом с пешеходной зоной. Сильно повреждён автомобиль», — рассказал Юрий.
Досталось лобовому стеклу, в салоне осколки — пробита панорамная крыша со стороны пассажира. Его, по счастью, в салоне не было.
«Владелец железнодорожных путей общего пользования должен обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов железнодорожного транспорта, что на данном участке не выполняется, считаю движение автомобилей и пешеходов на данном участке не безопасным», — добавил водитель.