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    Опасны не только памятники. На Ленинском внезапные осадки разбили «Ниссан»

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    Не только наледь и памятники архитектуры могут нанести неожиданный удар по голове и автомобилю. Страшный сон петербуржца для владельца Nissan X-Trail сбылся под мостом на Ленинском проспекте.

    читатель «Фонтанки»

    Последствия водитель показал «Фонтанке» 12 августа. Ему не повезло накануне в половине восьмого часа вечера. Под мост у железнодорожной станции «Ленинский проспект» он заехал, когда по нему проходил поезд.

    «Проезд поезда спровоцировал обвал балласта (щебня) на проезжую часть рядом с пешеходной зоной. Сильно повреждён автомобиль», — рассказал Юрий.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Досталось лобовому стеклу, в салоне осколки — пробита панорамная крыша со стороны пассажира. Его, по счастью, в салоне не было.

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    «Владелец железнодорожных путей общего пользования должен обеспечивать безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов железнодорожного транспорта, что на данном участке не выполняется, считаю движение автомобилей и пешеходов на данном участке не безопасным», — добавил водитель.

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