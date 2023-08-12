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    Боевые действия

    В ходе боевых действий погиб представитель православного общества и петербургский бизнесмен

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    Грек Симос Панагиотидис, представитель Императорского православного Палестинского общества в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (ИППО), погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили на сайте общества 12 августа.

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    Симос Панагиотидис «был важной составляющей» спецназа «Ахмат», как отметил командир Апти Алаудинов. Он поехал в зону проведения спецоперации весной прошлого года, а с ноября стал официальным представителем ИППО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как рассказали в пресс-службе общества, там Симос занимался поставками гуманитарной помощи солдатам и жителям Донбасса.

    Симос Панагиотидис родился в 1973 году в Ташкенте, а в 1975 году вернулся с родителями в Грецию. Там он окончил школу и отучился в университете, где изучал макроэкономику и международные отношения. В 2006 году Симос Панагиотидис организовал благотворительную акцию в поддержку детей, переживших теракт в Беслане. В 2011 году было создано Греческое отделение ИППО, которое он возглавил.

    Также Симос Панагиотидис известен и на бизнес-арене Петербурга. Он бывший владелец ресторана в Доме журналиста, который официально был записан на его сына. Кроме того, он был инвестором и руководителем ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект». Компания должна была спроектировать и построить завод по переработке отходов у Новоселок.

    Тогда же греческие СМИ писали о проблемах бизнесмена с законом. В частности, сообщалось, что суд в Салониках признал его виновным в мошенничестве из-за неудачной попытки экспорта персиков в Москву. Из 500 тысяч евро в итоге было оплачено поставок лишь на 50 тысяч.

    Фото: Императорское православное палестинское общество

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    Боевые действия на УкраинеСпецоперация в Донбассе

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