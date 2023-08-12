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    На юге Петербурга тушили поезд, гружённый углём

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    Больше часа потребовалось пожарным, чтобы потушить и перепроверить топливо, которое вёз грузовой поезд в Кировском районе Петербурга 12 августа.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на железной дороге поступил на пульт дежурного за час до полудня. Три расчёта рванули на проспект Народного Ополчения, 48.

    Выяснилось, что на перегоне Ульянка — Лигово в товарняке тлел уголь в двух вагонах общим объёмом в 176 кубических метров.

    «В 12:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

    В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что задымление в вагонах с углём было замечено на станции Лигово. На место оперативно вызвали пожарный расчёт. «В 12:15 задымление было ликвидировано. Пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — добавили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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    Комментарии 6

    Гость12 Авг 2023 в 14:26
    "Точно углём"?
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