На юге Петербурга тушили поезд, гружённый углём

Больше часа потребовалось пожарным, чтобы потушить и перепроверить топливо, которое вёз грузовой поезд в Кировском районе Петербурга 12 августа.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на железной дороге поступил на пульт дежурного за час до полудня. Три расчёта рванули на проспект Народного Ополчения, 48.

Выяснилось, что на перегоне Ульянка — Лигово в товарняке тлел уголь в двух вагонах общим объёмом в 176 кубических метров.

«В 12:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

В ОЖД «Фонтанке» уточнили, что задымление в вагонах с углём было замечено на станции Лигово. На место оперативно вызвали пожарный расчёт. «В 12:15 задымление было ликвидировано. Пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — добавили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.