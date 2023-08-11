Единороссы считают, что агитация в новых регионах РФ им не нужна. Обо всем говорят «реальные дела»

Представители «Единой России» не сомневаются в своей победе на выборах в присоединенных регионах и считают, что агитация «в привычном смысле» партии для этого не нужна, как пишут в пятницу, 11 августа, «Ведомости» со ссылкой на замсекретаря генсовета «Единой России», сенатора Дарью Лантратову.

«Нас знают и ассоциируют не столько с процессом политической борьбы, сколько с реальной помощью. С политической партией, которая всегда рядом, реальными действиями помогает. На которую можно рассчитывать. Это маркер избирательной кампании», — цитируют «Ведомости» Лантратову.

