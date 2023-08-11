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    Единороссы считают, что агитация в новых регионах РФ им не нужна. Обо всем говорят «реальные дела»

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    Представители «Единой России» не сомневаются в своей победе на выборах в присоединенных регионах и считают, что агитация «в привычном смысле» партии для этого не нужна, как пишут в пятницу, 11 августа, «Ведомости» со ссылкой на замсекретаря генсовета «Единой России», сенатора Дарью Лантратову.

    «Нас знают и ассоциируют не столько с процессом политической борьбы, сколько с реальной помощью. С политической партией, которая всегда рядом, реальными действиями помогает. На которую можно рассчитывать. Это маркер избирательной кампании», — цитируют «Ведомости» Лантратову.

    Рейтинг партии обсуждали на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023». По мнению единороссов, активную агитацию заменяют «реальные дела».

    Как заявил руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин, жители новых регионов понимают, что в Госдуме именно «Единая Россия» «бьется за деньги» на развитие областей. В положении партии есть и заслуга президента России Владимира Путина, считает единоросс. Глава страны хоть и не состоит в «Единой России», но все равно с ней ассоциируется.

    По данным Сидякина, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в «Единую Россию» вступили более 100 тысяч человек.

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