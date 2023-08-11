Главный синоптик Петербурга рассказал, что нас ждёт в выходные

Отличная погода, которая радовала нас на этой неделе, несмотря на отдельные кратковременные дожди, продолжится и в выходные дни, обещает 11 августа главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«С юга, с акватории Черного моря поднимается на север циклон, который принесет к нам уже сегодня в ночь очередные дожди кратковременного характера. В субботу в Санкт-Петербурге планировался дождь, но уже со вчерашнего дня видно, что атмосферный фронт город не заденет», — рассказывает Колесов.

