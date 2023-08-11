Главный синоптик Петербурга рассказал, что нас ждёт в выходные

Отличная погода, которая радовала нас на этой неделе, несмотря на отдельные кратковременные дожди, продолжится и в выходные дни, обещает 11 августа главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«С юга, с акватории Черного моря поднимается на север циклон, который принесет к нам уже сегодня в ночь очередные дожди кратковременного характера. В субботу в Санкт-Петербурге планировался дождь, но уже со вчерашнего дня видно, что атмосферный фронт город не заденет», — рассказывает Колесов.
Завтра дожди пройдут в восточных и центральных районах Ленинградской области. А в воскресенье, когда циклон приблизится, кратковременные осадки ожидаются в большинстве районов области и в самом Петербурге. Но, несмотря на циклон и северо-восточный ветер, погода будет теплой. В субботу синоптики прогнозируют 20–25 градусов (во время дождя 20), а воскресенье еще теплее — до 24–28 градусов.
«Кстати, и в дальнейшем характер погоды сохраняется. В Санкт-Петербурге по-прежнему тепло с отдельными кратковременными дождями», — добавляет Колесов.