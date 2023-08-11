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    На Неве нашли нарушителя — прямо в воде

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    Сотрудники транспортной полиции решили проверить документы у мужчины, который управлял гидроциклом на Малой Неве, — оказалось, что у него не было прав на управление водным транспортом. Теперь ему грозит штраф до 15 тысяч рублей, сообщает 11 августа пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

    Фото: ГУ МВД по СЗФО
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    В ходе проверки выяснилось, что нарушителем оказался 29-летний житель Тюменской области. Он был передан сотрудникам Центра ГИМС МЧС России по Петербургу. В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ — «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления». По данной статье предусмотрена санкция в виде штрафа до 15 тысяч рублей.

    Фото: ГУ МВД по СЗФО

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