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    Источник РИА Новости: о дате открытия Decathlon будет объявлено позже

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    Сделка по выкупу магазинов французской сети Decathlon, находящихся в России, пока еще не закрыта. Стороны продолжают переговоры. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге.

    По его словам, о дате открытия магазинов будет объявлено позднее.

    В марте 2022 года Decathlon заявил о приостановке работы в России. В конце июля этого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои российские объекты (35 магазинов и склад). Покупателем назвали компанию АРМ (владеет франшизой Mango).

    В конце мая сообщалось, что переговоры о покупке российского бизнеса Decathlon ведут турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group.

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