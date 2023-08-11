Источник РИА Новости: о дате открытия Decathlon будет объявлено позже

Сделка по выкупу магазинов французской сети Decathlon, находящихся в России, пока еще не закрыта. Стороны продолжают переговоры. Об этом 11 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге.



По его словам, о дате открытия магазинов будет объявлено позднее.



В марте 2022 года Decathlon заявил о приостановке работы в России. В конце июля этого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои российские объекты (35 магазинов и склад). Покупателем назвали компанию АРМ (владеет франшизой Mango).

