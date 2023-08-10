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    На Авангардной улице пожарные спасли ребенка от одиночества. Понадобились веревка и топор

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    Пожарные сегодня были на высоте — на Авангардной улице пришлось применить альпинистское снаряжение. В доме номер 11 оказался изолированным на балконе 7-летний мальчик.

    По данным «Фонтанки», семилетний ребёнок был дома один. Очевидцы сообщают, что мальчик вышел на балкон пятого этажа и дверь захлопнулась. Телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» публикует видео, которое в деталях демонстрирует работу спасателей.

    t.me/Megapolisonline

    Чтобы освободить ребенка из балконного плена, пожарным понадобились веревка, альпинистская система и топор. Вероятно, топором воспользовались, чтобы отжать закрывшуюся дверь.

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    Авангардная 11Мальчик на балконеПожарные
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