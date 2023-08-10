В России за сутки сбили 14 беспилотников: новости спецоперации за 10 августа

В августе беспилотники атаковали Москву уже четыре раза Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 августа.



На территории России за сутки сбили 14 беспилотников Ночью 10 августа система ПВО сбила два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги. Об атаке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Позже в Минобороны подтвердили информацию, подчеркнув, что в результате атаки никто не пострадал. Это уже четвертая атака ВСУ по столичному региону: украинские беспилотники были сбиты в регионе 6 и 9 августа. 1 августа дроны атаковали башню «Москва-Сити», повредив фасад здания.

Также 10 августа беспилотники были сбиты близ Севастополя. Система ПВО сбила два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они упали в Черное море. Кроме того, днем системы ПВО сбили еще один беспилотник в Белгородской области. В общей сложности за сутки на территории страны сбили 14 беспилотников.

Команду журналистов-расследователей признали нежелательной в России Генпрокуратура признала нежелательной организацией расследовательскую команду Conflict Intelligence Team (CIT). В ведомстве заявили, что основной целью «псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».



Члены CIT («Сетевое объединение журналистов-расследователей») занимаются сбором и аналитикой открытых данных о боевых действиях, в которых участвует Россия.



В 2022 году основателя CIT Руслана Левиева (признан Минюстом СМИ-иноагентом в ноябре 2022 года) заочно арестовали в России по обвинению в фейках об армии. Левиев и команда проекта уехали из страны после начала боевых действий на Украине.



В Екатеринбурге пересмотрят уголовное дело о нападении на мальчика в Z-шапке Уголовное дело о нападении екатеринбуржца Александра Неустроева на школьника в Z-шапке — сына участника СВО — будет пересмотрено.



— Генеральная прокуратура РФ изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. Совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, но уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



Изначально Александру грозило до пяти лет колонии, но он отделался судебным штрафом в 7 тысяч рублей. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался против такого мягкого решения. 21 апреля во дворе на улице Волгоградской Неустроев набросился на мальчика, который вышел на улицу в шапке с буквой Z. Он схватил подростка за руку и начал матом оскорблять его самого и его родителей. Тот испугался и убежал в слезах. Через некоторое время за 56-летним хулиганом приехали ОМОН и полиция. Силовики устроили настоящую операцию по его задержанию.



В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел с мерами поддержки для бойцов СВО Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву создать специальный раздел на портале «Госуслуги», который объединит информацию о мерах поддержки, положенных каждому участнику спецоперации. Письмо на имя Шадаева есть в распоряжении ТАСС.



По словам Занко, из обращений военнослужащих ей стало известно, что информация о мерах поддержки участников СВО находится в разрозненном состоянии. — Участники СВО получают льготы и социальные выплаты из разных источников. Более того, региональные меры поддержки сильно разнятся. Такая ситуация значительно затрудняет процесс получения поддержки нашим защитникам Отечества. Таким образом, представляется необходимым хранить информацию о положенных участникам СВО льготах в одном месте, — пояснила депутат. — В связи с вышеизложенным предлагаю <...> рассмотреть возможность создания специального раздела в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для участников СВО, где автоматически будут отображаться все меры поддержки для определенного военнослужащего.

Занко отметила, что такой раздел объединит в одном месте информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, положенных каждому участнику СВО и членам их семей. По ее мнению, такая централизованная система позволит значительно сэкономить время и упростить процедуру получения льгот военнослужащими. Кроме того, функционал раздела может включать отправку уведомлений о новых мерах поддержки и дополнениях в уже существующие о порядке получения льгот, необходимых документах, возможность подать заявку в электронном формате, а также консультации с представителями органов власти. ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о военных эшелонах ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Самарской области, отправлявшего украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. Об этом сообщили в региональном УФСБ. — Мужчина инициировал переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого делал фото воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал их с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники, — следует из сообщения ФСБ.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту госизмены — эта статья предусматривает от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Microsoft не будет продлевать лицензии российским компаниям Корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services, опубликованного в телеграм-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.



— Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки, — говорится в письме.

Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить, отмечается в документе.