Сосед не выдержал ремонта и пошел с пистолетом против жителя дома на Кирочной

Ремонт в квартире дома на Кирочной улице обернулся вооруженным скандалом – у соседа лопнуло терпение. Он пошел возмущаться с пистолетом.



События разворачивались накануне утром, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Делающий ремонт обратился в полицию в начале одиннадцатого и рассказал, что незнакомый мужчина из квартиры в том же доме угрожал прострелить ему ногу на лестничной площадке. Заявителю 33 года, он работает в биотехнологической компании.



Через десять минут у дома задержали 69-летнего местного жителя, у которого изъяли травматический пистолет Макарова – разрешение на него было. Пожилому петербуржцу пришлось отправиться в отдел полиции, но после объяснения его отпустили.

