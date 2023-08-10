Сосед не выдержал ремонта и пошел с пистолетом против жителя дома на Кирочной

Ремонт в квартире дома на Кирочной улице обернулся вооруженным скандалом – у соседа лопнуло терпение. Он пошел возмущаться с пистолетом.
События разворачивались накануне утром, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Делающий ремонт обратился в полицию в начале одиннадцатого и рассказал, что незнакомый мужчина из квартиры в том же доме угрожал прострелить ему ногу на лестничной площадке. Заявителю 33 года, он работает в биотехнологической компании.
Через десять минут у дома задержали 69-летнего местного жителя, у которого изъяли травматический пистолет Макарова – разрешение на него было. Пожилому петербуржцу пришлось отправиться в отдел полиции, но после объяснения его отпустили.
Проблем с законом он никогда не имел, но теперь имеет шансы стать фигурантом уголовного дела.
Это был не единственный случай со стрельбой в Петербурге за те сутки: ночью среды очевидцы сообщили, что на проспекте Стачек трое мужчин и женщина, все нетрезвые, стреляют в воздух. Через несколько минут там был задержан только один 34-летний нарушитель, у которого изъяли травматическую «Грозу» и временно отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стреляли из «Грозы» явно несколько раз: на месте нашли восемь гильз и один патрон.