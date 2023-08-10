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    За идеальный день в Петербурге спасибо гребню антициклона. В субботу погода изменится

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    Четверг в Петербурге обещает стать идеальным летним днём, без дождей и без жары.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, местами до 11, днем составит 24–26 градусов.

    «Сегодня гребень антициклона распространит свою власть над погодой на всю территорию Ленинградской области. В регионе ожидается переменная облачность, и обойдётся без осадков. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы», сообщает центр «ФОБОС».

    Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 12 градусов ночью до 23 днём. Самое холодное 10 августа выдалось в 1975 году, когда дневная температура опустилась до 5 градусов, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 31, напоминает «Яндекс».

    В пятницу будет ещё на градус теплее, плюс 25–27, и снова без существенных осадков. А в субботу возможны кратковременные дожди, и чуть прохладнее — 23–25 градусов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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