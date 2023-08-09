Я у папы дрифтер. Богатый наследник «валил боком» в Матисовом переулке

Дерзкий дрифт владельца «Мерседеса» в Матисовом переулке опубликовал петербургский паблик сегодня днем. Чуть позже, ближе к вечеру, снимок автомобиля с точно такими же номерами, как на видео, и подписью «сегодня устроели неплохую суету в городе» ( орфография автора сохранена ) запостил Михаил Абдуллаев — 20-летний блогер-миллионник.

В своих соцсетях парень транслирует роскошную жизнь, бесконечные погони и, конечно же, тачки. Много тачек. Возникает вопрос: откуда?

По счастливому совпадению, открытые базы данных для проверки контрагентов знают только одного полного тезку Михаила Абдуллаева среди предпринимателей. Ему принадлежат две компании — «Интервест» и «Центральное». Каждая их них перешла к новому владельцу в 2019 году от Мушвига Абдуллаева, владельца обанкротившейся сети магазинов «Спар» в Петербурге.