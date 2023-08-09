Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Согласно указу, такой временный порядок исполнения госгарантий можно использовать при желании бенефициара или без него, когда исполнить госгарантии в иностранной валюте невозможно. Во втором случае сумма неисполненных обязательств пересчитывается по официальному курсу Банка России на дату предъявления бенефициаром требования гаранту — Российской Федерации.

Нововведение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие до этого момента. Разъяснения по вопросам применения норм имеют право давать ЦБ и Минфин.

Днем ранее Путин также подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции в рублях. Проводить операции будут с помощью специальных счетов. Теперь правительству в течение 30 дней предстоит утвердить список сельхозпродукции.