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    Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Соответствующий документ 9 августа появился на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно указу, такой временный порядок исполнения госгарантий можно использовать при желании бенефициара или без него, когда исполнить госгарантии в иностранной валюте невозможно. Во втором случае сумма неисполненных обязательств пересчитывается по официальному курсу Банка России на дату предъявления бенефициаром требования гаранту — Российской Федерации.

    Нововведение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие до этого момента. Разъяснения по вопросам применения норм имеют право давать ЦБ и Минфин.

    Днем ранее Путин также подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции в рублях. Проводить операции будут с помощью специальных счетов. Теперь правительству в течение 30 дней предстоит утвердить список сельхозпродукции.

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    ПутинГосгарантииИсполнение госгарантий в рублях
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