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    Смерть семилетнего мальчика в Финском заливе стала уголовным делом

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    СК Красносельского района возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая недосмотрела за ребенком на Финском заливе.

    39-летняя женщина стала фигурантом дела об оставлении в опасности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 августа. Её опросили и отпустили под обязательство о явке.

    Семилетний мальчик утонул в Финском заливе 7 августа. Как писала «Фонтанка», он пришел на пляж с мамой и её подругой. Плавать ребенок не умел и в воду пошел с надувным кругом. Женщин сморило, а мальчика унесло на круге ветром в залив. Он пытался добраться вплавь до берега, но утонул.

    Ребенка вытащили из воды, но откачать не смогли.

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    Комментарии 17

    Гость09 Авг 2023 в 10:22
    От чего сморило?
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