Смерть семилетнего мальчика в Финском заливе стала уголовным делом

СК Красносельского района возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, которая недосмотрела за ребенком на Финском заливе.



39-летняя женщина стала фигурантом дела об оставлении в опасности, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 августа. Её опросили и отпустили под обязательство о явке.



Семилетний мальчик утонул в Финском заливе 7 августа. Как писала «Фонтанка», он пришел на пляж с мамой и её подругой. Плавать ребенок не умел и в воду пошел с надувным кругом. Женщин сморило, а мальчика унесло на круге ветром в залив. Он пытался добраться вплавь до берега, но утонул.

