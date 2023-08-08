«Сухой Суперджет» из Петербурга застрял в Калуге. Перед взлётом приборы показали ошибку

Десятки пассажиров из Петербурга застряли в Калуге из-за поломки самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Как рассказали «Фонтанке» читатели, 8 августа они вылетели из Петербурга в Минводы рейсом A4 504 с технической остановкой для дозаправки, но на Кавказе так и не оказались.

«Сначала самолёт на час задержался в Пулково, а затем в Калуге, но оттуда уже не улетел», — рассказал читатель.

Пассажирам дважды предлагали сесть в самолёт, но затем высаживали — как им объяснили представители компании, приборная панель показывала ошибку. После четырехчасовой задержки людям выдали гречу, хлеб и воду, но дальнейших перспектив не объяснили.

