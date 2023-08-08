«Сухой Суперджет» из Петербурга застрял в Калуге. Перед взлётом приборы показали ошибку

Десятки пассажиров из Петербурга застряли в Калуге из-за поломки самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Как рассказали «Фонтанке» читатели, 8 августа они вылетели из Петербурга в Минводы рейсом
«Сначала самолёт на час задержался в Пулково, а затем в Калуге, но оттуда уже не улетел», — рассказал читатель.
Пассажирам дважды предлагали сесть в самолёт, но затем высаживали — как им объяснили представители компании, приборная панель показывала ошибку. После четырехчасовой задержки людям выдали гречу, хлеб и воду, но дальнейших перспектив не объяснили.
На табло аэропорта Калуги рейс А4504 имеет статус «Посадка окончена».
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По информации на 23:25 мск, пассажирам обещана пересадка на резервный борт, его прибытия в Калугу ожидают.