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    «Сухой Суперджет» из Петербурга застрял в Калуге. Перед взлётом приборы показали ошибку

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    Десятки пассажиров из Петербурга застряли в Калуге из-за поломки самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Как рассказали «Фонтанке» читатели, 8 августа они вылетели из Петербурга в Минводы рейсом A4 504 с технической остановкой для дозаправки, но на Кавказе так и не оказались.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Сначала самолёт на час задержался в Пулково, а затем в Калуге, но оттуда уже не улетел», — рассказал читатель.

    Пассажирам дважды предлагали сесть в самолёт, но затем высаживали — как им объяснили представители компании, приборная панель показывала ошибку. После четырехчасовой задержки людям выдали гречу, хлеб и воду, но дальнейших перспектив не объяснили.

    На табло аэропорта Калуги рейс А4504 имеет статус «Посадка окончена».

    UPD:

    По информации на 23:25 мск, пассажирам обещана пересадка на резервный борт, его прибытия в Калугу ожидают.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 27

    Гость09 Авг 2023 в 00:06
    Гречка вода хлеб 👍
    +0−0
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