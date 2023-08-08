Баба Яга спасает скрепы. Что из себя представляет самый популярный в России фильм начала августа

Фото: кадр из фильма «Баба Яга спасает мир», 2023 г., реж. Карен Захаров Поделиться Поделиться





Подвиньтесь, «Барби» и «Жанна Дюбарри», на передний план выходит совсем другая кинодива. По итогам минувших выходных, российский прокат возглавил фильм «Баба Яга спасает мир», снятый при поддержке Минкульта и им же продвигаемый. Лента собрала в России и СНГ 97,2 миллиона рублей. О том, что же за волшебство вызвало такой энтузиазм у зрителей, — обозреватель «Фонтанки».

Белобрысый сорванец Сенька (невозможно не впадать иногда в такой слог, рассказывая о фильме) не верил в сказки, которые ему рассказывала бабушка, — про Кощея Бессмертного да про Ивана-Царевича, про Бабу Ягу и про волшебный лес... Пока сам туда не угодил, последовав за странной особой, воровавшей с прилавков. Бдительный мальчик.



Шоплифтерша оказалась Кикиморой (Олеся Железняк), тут же рядом нарисовался Леший (Алексей Дмитриев), а потом и сама хозяйка леса — Баба Яга (Людмила Артемьева). Увидев мальчика, колдунья понимает, что её магическая защита, тысячу лет скрывавшая от людей заповедный край, слабеет (выглядит эта маскировка как радужная компьютерная рябь, хм, гинекологической формы). Стало быть, надобно идти в мир людей — раздобыть растение дивноцвет, которое поможет восстановить колдовство. Но в современном мире засидевшуюся в изоляции Ягу ждёт культурный шок: и автомобили, и полицейские, и салоны красоты… Невдалеке плетёт свои козни Кощей Бессмертный (Григорий Сиятвинда) и пытаются встроиться в новую реальность Иван-Царевич (Ян Цапник) и Марья-Искусница (Глафира Тарханова).



Автор: youtube.com/hd19837

Трилогия про «Последнего богатыря» окончилась пару лет назад, а сердце и тренды просили чего-то такого, нашего, с могучим духом среднерусских просторов, кваса, щей и каши, а также сборника сказок Афанасьева и фильмов великого Александра Роу. Правда, «Богатыря» создавали вместе с заморским «Диснеем»; сегодня, уж понятно, такому не бывать. Но ничего, и сами справились. «Бабу Ягу» снимала компания «Наше Кино», а режиссером выступил Карен Захаров, у которого из недавнего — прошлогодний «Артек. Большое путешествие».



Человек, в общем, специализируется на ностальгии и ретро. Казалось бы, что могло пойти не так? Может быть, сказалось отсутствие железной диснеевской руки, задававшей некую, пусть приземленную, но планку? А может, банальный недостаток бюджета, который нам неизвестен, но, по ощущению, точно ниже артековских двухсот миллионов и уж тем более полумиллиарда на «Последнего богатыря»?

Как бы там ни было, парадоксальным образом, супротив желания создателей обратиться ко всему скрепному, старому и доброму, «Баба Яга» кажется новоделом из новоделов. Причем еще таким, из дешевых, ткни пальцем — посыплется. Тут даже не знаешь, с чего начинать: да хоть со сценария, который то расплывается в забытьи банальностей, то вдруг, очнувшись, начинает плести какую-то фэнтези-подоплёку насчёт непростого прошлого Кощея и его отношений с юной тогда травницей Ягой... Не забыть бы шутки вроде «какого лешего ты приперся», обращенные, не поверите, к Лешему.



Ещё одним ножом в спину фильма стали спецэффекты. В киносказках эпохи Роу они все были практические, созданные хоть из рогожи и палок, но смотрелись они по тем временам потрясающе. Дешевая компьютерная графика, будто бы сделанная наспех в бесплатном редакторе, становится не волшебством, а орудием убийства всякого волшебства. Вот клубится отчетливо компьютерная туча, вот Яга неубедительно летит в ступе на неподвижном фоне неба, а вот она же мальчика Сеньку посредством магии монтажа превращает в поросёночка — «больно шумный, надоел».



Фото: кадр из фильма «Баба Яга спасает мир», 2023 г., реж. Карен Захаров Поделиться Поделиться





Это, правда, лучшее её колдовство. Как ни трудно быть жестоким к детям, юный актер играет лучше всего, когда молчит. Взрослые, впрочем, не отстают, словно бы отбывая повинность на экране. На всех лицах людей и прочих существ написано немое: «Ну когда же?..» Но, кажется, они мечтают не о спасении волшебного леса… Кощей топорщится и пыжится, Марья-Искусница хлопает ресницами, Иван-Царевич куксится, ну а Яга стреляет по сторонам глазами, якобы изумляясь новой людской реальности, но кажется — в поиске выхода за кулисы.



Всё это напоминает ёлку, но такую, полуживую, на самом излёте январских каникул, когда и детям уже мерещится скорая третья четверть с таблицей умножения, и силы актёров, подточенные долгими праздниками, уже не те, хотя к ним-то меньше всего претензий, можно понять. Пожалуй, квинтэссенцией всего происходящего на экране станет казус Лешего. Его обмотали листьями да ветками и дали только одну фразу: «Наш дом Лес», которую он и повторяет громогласно. Не надо, наверное, пояснять, что скопировали его с марвеловского Грута, другого древочеловека с одной только репликой: «Я есть Грут». Беда в том, что это смотрится не остроумной шуткой, а лишь циничной копиркой. Без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви.



Но ведь пошли же на это и принесли за одну только неделю почти сто миллионов! В чём же причина? Кажется, всё просто, и нечему удивляться. Как в случае и с «Чебурашкой», и с «Артеком», и с «Сердцем Пармы» — посреди кинорынка, оскудевшего с уходом всех западных премьер, самыми популярными становятся самые эскапистские фильмы. Зритель мечтает погрузиться куда угодно: хоть в ящик с апельсинами, хоть в советское прошлое, хоть в древнюю Русь, хоть в волшебный лес из картона, — лишь бы отрешиться от реальности, которая окружает и всё более властно и жестоко призывает к себе. Ничего удивительного, в общем-то. Тут уж спрячешься на любом осколке сказки, даже если он не содержит в себе ровно ничего сказочного.



А создатели уже обещают продолжение: по словам представителя компании «Наше Кино» Максима Рогальского, «вторая часть находится в активной разработке» и «в следующем году выйдет на широкие экраны».



Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

