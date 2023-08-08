Петербургские полицейские поймали самокатчика, сорвавшего цепочку с шеи прохожей

Полиция Петербурга спустя неделю задержала подозреваемого в грабеже самокатчика. Злоумышленник сдернул с шеи жертвы цепочку и был таков.
В 16:10 7 августа у дома 35 по Белоостровской улице сотрудники полиции задержали неработающего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, сообщает 8 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину подозревают в ограблении 55-летней женщины у дома 8 по улице Карбышева 2 августа. По словам потерпевшей, злоумышленник подъехал к ней на самокате, силой сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся.
Ущерб оценили в 110 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Теперь правоохранители устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.