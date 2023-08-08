В Ленобласти мальчик выпал из окна. Его не удержал детский столик

Установившаяся жара множит статистику детских падений из окон в Петербурге и Ленинградской области.



Как сообщили в региональном Следственном комитете 8 августа, трёхлетний мальчик выпал из окна в посёлке Мельниково Приозерского района области накануне. Он пролетел четыре этажа вместе с москитной сеткой.



«В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — рассказали в СК, добавив, что несчастный случай произошёл по недосмотру матери.



Молодая женщина отлучилась, оставив сына за детским столиком на кухне, пишет 47news. Активный малыш за ним не усидел и взобрался на подоконник, окно было открыто.

