    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    4 м/с, ю-з

    756мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.57eur106.05

    В Ленобласти мальчик выпал из окна. Его не удержал детский столик

    1349
    4 комментария

    Установившаяся жара множит статистику детских падений из окон в Петербурге и Ленинградской области.

    Как сообщили в региональном Следственном комитете 8 августа, трёхлетний мальчик выпал из окна в посёлке Мельниково Приозерского района области накануне. Он пролетел четыре этажа вместе с москитной сеткой.

    «В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — рассказали в СК, добавив, что несчастный случай произошёл по недосмотру матери.

    Молодая женщина отлучилась, оставив сына за детским столиком на кухне, пишет 47news. Активный малыш за ним не усидел и взобрался на подоконник, окно было открыто.

    Все обстоятельства травмирования ребёнка устанавливает Следственный комитет, проверку также проводит прокуратура.

    В Петербурге распахнутое окно привлекло двухлетнего мальчика. После падения с четвёртого этажа он не выжил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок упалРебенок упал с высоты
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close