На Васильевском насмерть разбился 2-летний ребёнок. Его родители спали, а старших детей отвлёк телевизор

Стали известны подробности несчастного случая, в результате которого на Васильевском острове в Петербурге
По уточнённым данным «Фонтанки», мальчику было два с половиной года. Он младший из трёх детей, остальным 7 и 12 лет. Вместе с родителями они живут в коммунальной квартире на
Отец семейства проснулся от крика жены немногим позже половины восьмого часа утра. Малыш спал с ними на кровати у открытого окна. Проснувшись, ребёнок взобрался на подоконник и упал с четвёртого этажа. По предварительным данным, старшие дети в это время смотрели телевизор и не видели случившегося.
Семья сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних ранее известна не была, считается социально благополучной. Отец работает поваром, мать занимается хозяйством и детьми.
Все обстоятельства несчастного случая устанавливают полиция, прокуратура и СК.