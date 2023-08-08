На Васильевском насмерть разбился 2-летний ребёнок. Его родители спали, а старших детей отвлёк телевизор

Стали известны подробности несчастного случая, в результате которого на Васильевском острове в Петербурге 8 августа погиб ребёнок. Он выпал из настежь открытого окна, не оборудованного ни ручкой-замком, ни москитной сеткой.



По уточнённым данным «Фонтанки», мальчику было два с половиной года. Он младший из трёх детей, остальным 7 и 12 лет. Вместе с родителями они живут в коммунальной квартире на 8-й линии .



Отец семейства проснулся от крика жены немногим позже половины восьмого часа утра. Малыш спал с ними на кровати у открытого окна. Проснувшись, ребёнок взобрался на подоконник и упал с четвёртого этажа. По предварительным данным, старшие дети в это время смотрели телевизор и не видели случившегося.

