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    На Васильевском насмерть разбился 2-летний ребёнок. Его родители спали, а старших детей отвлёк телевизор

    2011
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    Стали известны подробности несчастного случая, в результате которого на Васильевском острове в Петербурге 8 августа погиб ребёнок. Он выпал из настежь открытого окна, не оборудованного ни ручкой-замком, ни москитной сеткой.

    По уточнённым данным «Фонтанки», мальчику было два с половиной года. Он младший из трёх детей, остальным 7 и 12 лет. Вместе с родителями они живут в коммунальной квартире на 8-й линии.

    Отец семейства проснулся от крика жены немногим позже половины восьмого часа утра. Малыш спал с ними на кровати у открытого окна. Проснувшись, ребёнок взобрался на подоконник и упал с четвёртого этажа. По предварительным данным, старшие дети в это время смотрели телевизор и не видели случившегося.

    Семья сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних ранее известна не была, считается социально благополучной. Отец работает поваром, мать занимается хозяйством и детьми.

    Все обстоятельства несчастного случая устанавливают полиция, прокуратура и СК.

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