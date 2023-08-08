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    Путин хочет изменить статьи об информировании Совета Европы о военном положении

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    25 комментариев

    Президент России Владимир Путин вносит в Госдуму проекты поправок в законодательство. Они должны изменить порядок уведомления ООН и Совета Европы о военном положении в России. Официальным представителем главы страны назначен замглавы МИД РФ Александр Грушко, об этом говорится в распоряжении, опубликованном 8 августа.

    Поправки будут внесены в законы о военном и чрезвычайном положениях. Содержание пока не раскрывается. ТАСС пишет, что это может быть связано с выходом РФ из Совета Европы. Сейчас при введении одного из положений на территории России президент должен принять меры для уведомления об этом генсеков ООН и Совета Европы. При прекращении положения действия те же самые.

    Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Военное положение в настоящее время действует в четырех регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В июне Владимир Путин говорил, что вводить военное положение на территории всей страны не нужно.

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    Совет ЕвропыВоенное положениеВладимир Путин
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    Комментарии 25

    Гость08 Авг 2023 в 17:04
    Очередной рывок.
    +0−0
    Гость08 Авг 2023 в 17:00
    Знаем мы эти хотелки .
    +0−0
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