Путин хочет изменить статьи об информировании Совета Европы о военном положении

Президент России Владимир Путин вносит в Госдуму проекты поправок в законодательство. Они должны изменить порядок уведомления ООН и Совета Европы о военном положении в России. Официальным представителем главы страны назначен замглавы МИД РФ Александр Грушко, об этом говорится в распоряжении, опубликованном 8 августа .



Поправки будут внесены в законы о военном и чрезвычайном положениях. Содержание пока не раскрывается. ТАСС пишет, что это может быть связано с выходом РФ из Совета Европы. Сейчас при введении одного из положений на территории России президент должен принять меры для уведомления об этом генсеков ООН и Совета Европы. При прекращении положения действия те же самые.