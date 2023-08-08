Подземный источник. В петербургском метро в самый жаркий день раздали почти 9 тысяч бутылок воды

Петербургский метрополитен подвел итог прохладительной акции, проведенной в подземке накануне, когда столбики термометров в городе перевалили за 30 градусов тепла. На ряде станций пассажирам бесплатно раздавали воду.



За 7 августа в петербургском метро раздали почти 9 тысяч бутылок питьевой воды, рассказали 8 августа в пресс-службе метрополитена. Воду можно было получить на тех станциях, где фиксировали температуру воздуха более +30 градусов.

Температуру в подземке регулярно замеряли в течение дня специалисты аккредитованной лаборатории метрополитена, и список станций, где раздавали воду, менялся в соответствии с актуальными данными. Начали с шести станций, преимущественно на «синей» ветке, к вечеру список изменился на половину. В том числе в него попал «Невский проспект».