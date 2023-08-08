Задержан мэр Димитровграда. Он спрятался в машине, а силовики стреляли

Во дворе администрации Димитровграда задержан мэр города Андрей Большаков, пишет
По словам очевидцев, Большаков сопротивлялся при задержании — он заблокировал двери машины, после чего силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, разбили стекло у водительского кресла и уложили мэра лицом в асфальт.
По данным источников ТАСС, также был задержан помощник губернатора Ульяновской области.
Официально задержание подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, Большаков будет уволен в связи с утратой доверия, пишет РИА Новости.
Редакция 73.online утверждает, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по
В 11 утра в администрации Димитровграда начались обыски.