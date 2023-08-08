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    Задержан мэр Димитровграда. Он спрятался в машине, а силовики стреляли

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    Во дворе администрации Димитровграда задержан мэр города Андрей Большаков, пишет 8 августа агентство 73.online со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным издания, при обыске в его автомобиле обнаружили денежные средства в размере более 1 млн рублей.

    По словам очевидцев, Большаков сопротивлялся при задержании — он заблокировал двери машины, после чего силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, разбили стекло у водительского кресла и уложили мэра лицом в асфальт.

    По данным источников ТАСС, также был задержан помощник губернатора Ульяновской области.

    Официально задержание подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, Большаков будет уволен в связи с утратой доверия, пишет РИА Новости.

    Редакция 73.online утверждает, что региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Чиновникам грозит до 15 лет тюрьмы.

    В 11 утра в администрации Димитровграда начались обыски.

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