«Это туда, а это обратно». На подъезде к Коркинскому озеру огромная пробка из желающих охладиться

Вокруг Коркинского озера в мёртвой пробке стоят сотни желающих провести вечер понедельника в прибрежной прохладе. Вместо этого люди сидят в машинах.
Читатель «Фонтанки» прислал в редакцию видео, которое иллюстрирует масштаб проблемы. Сообщается, что рекордное время ожидания составляет три часа.
«Это туда, а это обратно», — подтверждает свои слова панорамой по веренице машин автор видео.
читатель «Фонтанки»
Судя по актуальной информации «Яндекса», на 19:35 пробка в направлении Коркинского озера начинается практически от Мурманского шоссе.