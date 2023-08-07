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    «Это туда, а это обратно». На подъезде к Коркинскому озеру огромная пробка из желающих охладиться

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    21 комментарий

    Вокруг Коркинского озера в мёртвой пробке стоят сотни желающих провести вечер понедельника в прибрежной прохладе. Вместо этого люди сидят в машинах.

    Читатель «Фонтанки» прислал в редакцию видео, которое иллюстрирует масштаб проблемы. Сообщается, что рекордное время ожидания составляет три часа.

    «Это туда, а это обратно», — подтверждает свои слова панорамой по веренице машин автор видео.

    читатель «Фонтанки»

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    Судя по актуальной информации «Яндекса», на 19:35 пробка в направлении Коркинского озера начинается практически от Мурманского шоссе.

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