«Это туда, а это обратно». На подъезде к Коркинскому озеру огромная пробка из желающих охладиться

Вокруг Коркинского озера в мёртвой пробке стоят сотни желающих провести вечер понедельника в прибрежной прохладе. Вместо этого люди сидят в машинах.



Читатель «Фонтанки» прислал в редакцию видео, которое иллюстрирует масштаб проблемы. Сообщается, что рекордное время ожидания составляет три часа.

«Это туда, а это обратно», — подтверждает свои слова панорамой по веренице машин автор видео.

