Писателя Глуховского* заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* (признан иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках в отношении российской армии. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе суда.



Кроме того, писателю запретили администрировать сайты в интернете в течение четырех лет.



Как уточняет РИА Новости, по версии следствия, Глуховский опубликовал в соцсетях смонтированные видеоролики с обстрелом жилых домов и убийствами мирных жителей.



Сам Глуховский сейчас находится не в России.



*Минюст внес Дмитрия Глуховского в реестр иностранных агентов.