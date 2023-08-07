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    Писателя Глуховского* заочно приговорили к 8 годам колонии

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    Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* (признан иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках в отношении российской армии. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе суда.

    Кроме того, писателю запретили администрировать сайты в интернете в течение четырех лет.

    Как уточняет РИА Новости, по версии следствия, Глуховский опубликовал в соцсетях смонтированные видеоролики с обстрелом жилых домов и убийствами мирных жителей.

    Сам Глуховский сейчас находится не в России.

    *Минюст внес Дмитрия Глуховского в реестр иностранных агентов.

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