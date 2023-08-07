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    «Она едва не изменила свою судьбу». На прощании с Ириной Мирошниченко о ней рассказали малоизвестный факт

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    Фото: MSK1.RU
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    Москва 7 августа прощается с Ириной Мирошниченко. Церемония, на которую пришли известные коллеги актрисы и другие деятели культуры, завершилась на ее родной сцене — в МХТ им. А.П. Чехова. После отпевания в храме Софии Премудрости Божией, Народная артистка России будет похоронена на Троекуровском кладбище столицы.

    Среди тех, кто пришел увидеть Мирошниченко в последний раз, по информации MSK1, были художественный руководитель — директор МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Минкульта Ольга Любимова, глава «Первого канала» Константин Эрнст, певец Лев Лещенко, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Авангард Леонтьев, актриса Марина Зудина, а также многочисленные поклонники. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский вспомнил, что жизнь Мирошниченко могла пойти по другому пути.

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    «Мало кто знает, что вообще-то 30 лет назад она едва не изменила свою судьбу», — сказал он, напомнив, что звезду звали возглавить столичный комитет по культуре — однако та, проработав несколько месяцев «начальством», поняла, что это — не ее, и вернулась в театр.

    Худрук Театра наций Евгений Миронов рассказал, что история Мирошниченко — «потрясающий случай порядочного служения, никогда никаких интриг я не слышал от нее, ничего подобного».

    Фото: MSK1.RU
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    Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. С 1965 года она выступала на сцене МХАТа, играла в кино. Среди самых известных фильмов с ее участием — «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Рыжий, честный, влюблённый», три части фильма «Зимняя вишня».

    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU

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