В полиции объяснили, почему лазурный автобус гнал на красный в сопровождении ГИБДД в Петербурге

Проезд лазурного автобуса на красный свет на перекрестке Оптиков — Планерная в сопровождении машин ГИБДД не связан со спешкой, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу. На самом деле заказной автобус вез детей в лагерь, а колонна «завершала маневр».



«Колонна проехала на красный не из-за спешки, а в соответствии с правилами дорожного движения: при завершении маневра на регулируемом перекрестке не допускается разрыв колонны при сопровождении. Детей везли в лагерь», — сообщили в ведомстве.

