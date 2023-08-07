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    В полиции объяснили, почему лазурный автобус гнал на красный в сопровождении ГИБДД в Петербурге

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    Проезд лазурного автобуса на красный свет на перекрестке Оптиков — Планерная в сопровождении машин ГИБДД не связан со спешкой, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу. На самом деле заказной автобус вез детей в лагерь, а колонна «завершала маневр».

    «Колонна проехала на красный не из-за спешки, а в соответствии с правилами дорожного движения: при завершении маневра на регулируемом перекрестке не допускается разрыв колонны при сопровождении. Детей везли в лагерь», — сообщили в ведомстве.

    Утром 7 августа в telegram-каналах появилось видео, на котором лазурный автобус в сопровождении машин ГИБДД проезжает на красный на перекрестке улиц Оптиков — Планерная. В «Третьем парке» уточнили «Фонтанке», что автобус был заказан ведомством.

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