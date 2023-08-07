Два ДТП с разницей в 600 метров — причина многокилометровой пробки на КАД

Мощную пробку на КАД утром 7 августа вызвало скопление аварий. На небольшом участке случилось сразу три ДТП: на 58 км , 58 + 600 м и на 50 км , сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .

На 58-м километре с разницей в 600 метров сначала, около 7:20, столкнулись две легковые машины, заняв вторую и третью полосы, а в 7:40 — легковая и грузовик, который перекрыл первую полосу и полосу безопасности. Никто не пострадал. Около 8 утра на 50-м километре две легковые машины заняли одну полосу.

Очевидец в телеграм-канале «Мегаполис» рассказывает, что перед съездом на Мурманское шоссе (это как раз 50 км ) «Сандеро» влетел в паровозик из «Газелей».

