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    Два ДТП с разницей в 600 метров — причина многокилометровой пробки на КАД

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    Мощную пробку на КАД утром 7 августа вызвало скопление аварий. На небольшом участке случилось сразу три ДТП: на 58 км, 58 + 600 м и на 50 км, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    На 58-м километре с разницей в 600 метров сначала, около 7:20, столкнулись две легковые машины, заняв вторую и третью полосы, а в 7:40 — легковая и грузовик, который перекрыл первую полосу и полосу безопасности. Никто не пострадал. Около 8 утра на 50-м километре две легковые машины заняли одну полосу.

    Очевидец в телеграм-канале «Мегаполис» рассказывает, что перед съездом на Мурманское шоссе (это как раз 50 км) «Сандеро» влетел в паровозик из «Газелей».

    «Фонтанка» писала про транспортный коллапс в этом районе. К 10 часам пробка на КАД начала уменьшаться.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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