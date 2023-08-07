Угрозы взорвать военкомат дроном превратились в Петербурге в уголовное дело

После истории с угрозами взорвать военкомат Московского района дроном в Петербурге возбудили уголовное дело. Фигурант коротает время в изоляторе временного содержания.



Речь идет о части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте в целях дестабилизации органов власти), стало известно «Фонтанке» 7 августа. Задержан 46-летний мужчина был еще накануне после тревожных звонков — номер, с которого они поступали в военкомат, передали полиции.

В воскресенье военкомат Московского района получил звонок с угрозой взрыва дроном. Никакой опасности на месте не нашли.