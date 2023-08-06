Петербуржец угрожал взорвать военкомат дроном

Меньше двух часов сотрудникам полиции потребовалось, чтобы задержать мужчину, звонившего в военкомат Московского района с угрозами. Насколько намерения были серьёзны, ещё предстоит выяснить.
Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, накануне утром в военный комиссариат Московского района позвонил неизвестный. Мужчина заявил, что взорвет военкомат с помощью дрона. Сотрудники осмотрели помещение и никакой опасности не нашли.
Телефон звонившего определился, номер был передан полицейским.
Через полтора часа после звонка из квартиры на улице Авиационной вывели 46-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее после попытки поджечь военкомат во Всеволожске покончил с собой 76-летний пенсионер. Одинокий мужчина был обманут мошенниками, его историю можно почитать здесь.