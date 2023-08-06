Аэропорт Внуково возвращается в штатный режим после атаки беспилотника на Москву

Сбитый силами ПВО беспилотник упал на территории Подольского района в Подмосковье. Пострадавших и разрушений нет, заявили в Минобороны 6 августа.
Там уточнили, что была совершена «террористическая атака беспилотным летательным аппаратом».
Московский аэропорт Внуково возвращается к привычному графику работы после сбоя, пишет РИА Новости.
Как следует из данных онлайн-табло Внуково, 6 августа в аэропорту продолжаются задержки. Во время не вылетят как минимум
В аэропорту вводили временные ограничения на прием и посадку самолетов. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при прорыве к столице был сбит беспилотник.