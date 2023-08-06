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    Аэропорт Внуково возвращается в штатный режим после атаки беспилотника на Москву

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    Сбитый силами ПВО беспилотник упал на территории Подольского района в Подмосковье. Пострадавших и разрушений нет, заявили в Минобороны 6 августа.

    Там уточнили, что была совершена «террористическая атака беспилотным летательным аппаратом».

    Московский аэропорт Внуково возвращается к привычному графику работы после сбоя, пишет РИА Новости.

    Как следует из данных онлайн-табло Внуково, 6 августа в аэропорту продолжаются задержки. Во время не вылетят как минимум 15 бортов. Почти все назначенные на период с 10 до 11 часов самолеты отправятся на час-полтора позже, из них два рейса авиакомпании «Россия» на Петербург. Также задерживаются 10 рейсов на посадку.

    В аэропорту вводили временные ограничения на прием и посадку самолетов. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при прорыве к столице был сбит беспилотник.

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