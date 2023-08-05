В Петербурге в больницу привезли восьмилетнюю девочку, которую укусила лошадь

Травмы пальца и психики получила петербургская школьница во время поездки в конно-спортивный клуб во Всеволожском районе.



Девочку накануне около половины одиннадцатого вечера привезли в Педиатрический университет родители, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Медики, по предварительной информации, диагностировали у нее серьезную травму пальца на правой руке. При этом состояние пациентки они оценили как удовлетворительное.

Родители ребенка сообщили, что девочка получила травму днем. Около 15:30 во время визита в конно-спортивный клуб её укусила лошадь.