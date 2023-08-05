Туризм в Петербурге: иностранцев всего 4%, но география расширяется

Петербургские отели в июле были загружены чуть более чем на 80%. Статистикой поделился 4 августа в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Трудно судить, высокий ли это результат. Особенно учитывая, что в июле, например, в Петербурге проходил саммит Россия-Африка.

А вот благосостояние среднего туриста, видимо, растёт. Как отмечает Пиотровский, все больше гостей отдают предпочтение гостиницам уровня 3–5 звезд. Также растет популярность апартаментов.



Доля иностранных туристов в Петербурге всё ещё составляет около 4% от общего турпотока. Но меняется качественный состав, обращает внимание вице-губернатор. Всё больше гостей из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран, которые сначала прибывают в Москву и решают посетить за одну поездку две столицы.

