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    Туризм в Петербурге: иностранцев всего 4%, но география расширяется

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    Петербургские отели в июле были загружены чуть более чем на 80%. Статистикой поделился 4 августа в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

    Трудно судить, высокий ли это результат. Особенно учитывая, что в июле, например, в Петербурге проходил саммит Россия-Африка.

    А вот благосостояние среднего туриста, видимо, растёт. Как отмечает Пиотровский, все больше гостей отдают предпочтение гостиницам уровня 3–5 звезд. Также растет популярность апартаментов.

    Доля иностранных туристов в Петербурге всё ещё составляет около 4% от общего турпотока. Но меняется качественный состав, обращает внимание вице-губернатор. Всё больше гостей из Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран, которые сначала прибывают в Москву и решают посетить за одну поездку две столицы.

    «Постепенно возвращаются и китайские туристы, но пока в составе мини-групп», — отметил Пиотровский.

    Напомним, на следующей неделе в Петербурге ждут первую безвизовую тургруппу из Китая — тестовую. Как ожидается, после нее будет уже официальный запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем.

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