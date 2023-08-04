Ребенка увезли на скорой из гипермаркета на Выборгском шоссе. Мать винит автоматические двери

Поход в гипермаркет в Выборгском районе города закончился поездкой в больницу для петербурженки с маленькой дочерью. По ее словам, девочку «не заметили» двери.
Как сообщила «Фонтанке» Юлия, датчик движения не сработал, когда она вместе с четырехлетней дочерью заходила в «Ленту» на Выборгском
«Дверь неожиданно стала закрываться и ударила ребенка в висок», — рассказала она.
Состояние дочери вызвало у Юлии опасения. Она вызвала скорую и поставила в известность полицию. Девочку в сопровождении матери увезли в больницу Святой Марии Магдалины. Как стало известно «Фонтанке», медики поставили ребенку диагноз «ушиб мягких тканей головы», сотрясение мозга исключили.
«В 20:07 на стойку информации гипермаркета обратилась покупательница с жалобой, что при входе в магазин входная дверь не сработала на раздвижение и ударила ребенка. Сотрудники магазина предложили оказать первую помощь, покупательница отказалась и потребовала вызвать скорую помощь», — сообщили в «Ленте». — «Мы разбираемся в деталях происшествия».