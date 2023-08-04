Ребенка увезли на скорой из гипермаркета на Выборгском шоссе. Мать винит автоматические двери

Поход в гипермаркет в Выборгском районе города закончился поездкой в больницу для петербурженки с маленькой дочерью. По ее словам, девочку «не заметили» двери.



Как сообщила «Фонтанке» Юлия, датчик движения не сработал, когда она вместе с четырехлетней дочерью заходила в «Ленту» на Выборгском шоссе, 11 , вечером 4 августа.

«Дверь неожиданно стала закрываться и ударила ребенка в висок», — рассказала она.