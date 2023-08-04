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    Шагал, крепко сжимая в руке машинку. Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе маленького ребёнка, ушедшего из дома

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    В Марий Эл инспекторы ГИБДД вернули бабушке с дедушкой мальчика, ушедшего из дома гулять, потому что ему было скучно. Об этом 4 августа пишет «МВД Медиа».

    Кадр из видео МВД Марий Эл
    Кадр из видео МВД Марий Эл
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    Один из водителей заметил на дороге между селом Коркатово и деревней Шереганово маленького мальчика без взрослых и сообщил об этом в дорожную полицию. По этой дороге ездит много машин, в том числе грузовики и лесовозы, а ребёнок мог оказаться в опасности. Сотрудники ГИБДД тут же выехали и действительно скоро увидели малыша. Он неуверенно шёл по обочине, крепко сжимая в руке машинку.

    «МВД Медиа»

    С мальчиком поговорила тётя — начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Марина Булдакова. Он рассказал, как его зовут, что ему 4 годика. Бабушка с дедушкой, по его словам, укладывали спать его младшую сестрёнку и уснули сами. А ему стало скучно, и он отправился гулять. Калитка была открыта, он прошёл всё село и продолжил путь по трассе. В общей сложности он преодолел большое для его возраста расстояние — 3 километра.

    Кадр из видео МВД Марий Эл
    Кадр из видео МВД Марий Эл
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    Мальчик согласился показать сотрудникам ДПС дорогу до дома. Его привезли туда старший лейтенант Юрий Александров и лейтенант Сергей Казанцев. В патрульной машине ему дали поносить настоящую полицейскую фуражку, а он рассказывал, куда поворачивать. Как раз к тому моменту бабушка проснулась и хватилась внука. Сейчас он в безопасности.

    Кадр из видео МВД Марий Эл
    Кадр из видео МВД Марий Эл
    Кадр из видео МВД Марий Эл
    Кадр из видео МВД Марий Эл

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