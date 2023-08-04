Банкинг по нормам ислама. Какой эксперимент разрешил Путин в четырех регионах России

Владимир Путин подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению партнерского исламского банкинга на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. 4 августа документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Деятельность по партнерскому финансированию заключается, например, в привлечении денежных средств или имущества в форме займа, в том числе и через размещение облигаций, получения имущества в доверительное управление, приема вклада в уставный капитал участника эксперимента или осуществление совместной деятельности. Конкретно исламское финансирование включает в себя банки, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), объясняет РИА Новости.
Однако исламский банкинг подразумевает и ограничения для участников эксперимента. Так, запрещается финансирование игорного бизнеса и производства свинины, алкоголя, табака, оружия и боеприпасов.
Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, добавляет «Интерфакс».
Юрлицо может приобрести статус участника эксперимента в реестре ЦБ, если соответствует определенным критериям. Минимальный размер его чистых активов (если юрлицо не относится к финансовым организациям) должен составлять 10 миллионов рублей с 1 сентября 2023 года и 15 миллионов рублей — с 1 сентября 2024 года. Кроме того, ЦБ сможет устанавливать и дополнительные требования к деятельности участников эксперимента.
Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве РФ будет создан экспертный совет.