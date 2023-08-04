Банкинг по нормам ислама. Какой эксперимент разрешил Путин в четырех регионах России

Владимир Путин подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению партнерского исламского банкинга на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. 4 августа документ опубликовали на официальном портале правовой информации.



Деятельность по партнерскому финансированию заключается, например, в привлечении денежных средств или имущества в форме займа, в том числе и через размещение облигаций, получения имущества в доверительное управление, приема вклада в уставный капитал участника эксперимента или осуществление совместной деятельности. Конкретно исламское финансирование включает в себя банки, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), объясняет РИА Новости.

