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    Банкинг по нормам ислама. Какой эксперимент разрешил Путин в четырех регионах России

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    Владимир Путин подписал закон о проведении в России эксперимента по внедрению партнерского исламского банкинга на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни в период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. 4 августа документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

    Деятельность по партнерскому финансированию заключается, например, в привлечении денежных средств или имущества в форме займа, в том числе и через размещение облигаций, получения имущества в доверительное управление, приема вклада в уставный капитал участника эксперимента или осуществление совместной деятельности. Конкретно исламское финансирование включает в себя банки, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), объясняет РИА Новости.

    Однако исламский банкинг подразумевает и ограничения для участников эксперимента. Так, запрещается финансирование игорного бизнеса и производства свинины, алкоголя, табака, оружия и боеприпасов.

    Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки, добавляет «Интерфакс».

    Юрлицо может приобрести статус участника эксперимента в реестре ЦБ, если соответствует определенным критериям. Минимальный размер его чистых активов (если юрлицо не относится к финансовым организациям) должен составлять 10 миллионов рублей с 1 сентября 2023 года и 15 миллионов рублей — с 1 сентября 2024 года. Кроме того, ЦБ сможет устанавливать и дополнительные требования к деятельности участников эксперимента.

    Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве РФ будет создан экспертный совет.

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