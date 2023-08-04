Картаполов разъяснил, что такое уклонение от мобилизации и что за это будет

Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка по повестке, заявил 4 августа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, за это может грозить уголовная ответственность — до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

«Самовольное оставление части мобилизованным — это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с получения повестки в установленное время», — сказал Картаполов.



В беседе с журналистом ТАСС он отметил, что законопроект о наказании за уклонение от призыва по мобилизации планируется внести в Госдуму осенью. Тогда же его могут принять во всех трех чтениях.