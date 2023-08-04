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    Картаполов разъяснил, что такое уклонение от мобилизации и что за это будет

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    Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка по повестке, заявил 4 августа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, за это может грозить уголовная ответственность — до 500 тысяч рублей или лишения свободы до пяти лет.

    «Самовольное оставление части мобилизованным — это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с получения повестки в установленное время», — сказал Картаполов.

    В беседе с журналистом ТАСС он отметил, что законопроект о наказании за уклонение от призыва по мобилизации планируется внести в Госдуму осенью. Тогда же его могут принять во всех трех чтениях.

    «Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию», — отметил Картаполов.

    4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение возраста призыва в российскую армию до 30 лет.

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