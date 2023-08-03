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    У цифрового рубля появился свой логотип и тарифы за операции

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    У российской национальной цифровой валюты появился свой логотип. Его одобрил совет директоров Банка России. Изображение 3 августа опубликовано на сайте ЦБ РФ.

    Логотип сделан в виде знака рубля, вписанного в окружность. Она «с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России», отмечают там. Основные цвета – кораллово-алый и белый.

    Фото: cbr.ru
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    Центробанк начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе 2023 года регулятор запускает пилотный проект по операциям с реальными цифровыми рублями. К нему будут привлечены 13 банков и ограниченный круг клиентов. В широкий оборот цифровую форму нацвалюты будут вводить постепенно с 2025 года. Граждане и бизнес смогут использовать ее по желанию, это не будет обязательно.

    Также Банк России установил тарифы за операции с цифровым рублем. В пресс-службе ЦБ рассказали, что платежи и переводы для людей будут бесплатными, бизнес за прием оплаты товаров и услуг в цифровой валюте будет платить 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей, компании из сферы ЖКХ – 0,2%, но не более 10 рублей, переводы между юридическими лицами будут стоить 15 рублей за операцию. Все эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого все операции будут производиться бесплатно.

    Фото: cbr.ru

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