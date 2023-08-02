Петербургский массажист ушел на фронт, вызвал огонь на себя и стал Героем России

Трое погибших в зоне СВО петербуржцев представлены к наградам посмертно. 2 августа губернатор Александр Беглов вручил медали и ордена родственникам военнослужащих.
Звания Героя России и медали «Золотая Звезда» посмертно удостоен Алексей Пащенко. Также посмертно награждены орденом Мужества Михаил Яковлев и медалью «За отвагу» — Алексей Макаров.
В Смольном рассказали о подвиге группы старшего лейтенанта Пащенко. Военнослужащие нашли и уничтожили замаскированные позиции противника. Под руководством Пащенко были ликвидированы 30 украинских военных, танк, расчет ПТУР и пулеметы. Сам Пащенко был ранен в ходе боя и остался прикрывать отход группы, вызвав огонь на себя.
«Наш Леша проходил военную службу по мобилизации, был добровольцем. Имел звание ефрейтора мотострелковой роты. Во время службы был внештатным медиком взвода, оказывал помощь раненым. Сослуживцы и командование запомнили его как хорошего, доброго парня, настоящего человека и боевого товарища, который во всем им оказывал поддержку», — это об Алексее рассказали близкие на его личной странице во «ВКонтакте». На гражданке Алексей Пащенко работал массажистом.
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