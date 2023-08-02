Военкоматам разрешили мобилизовать мужчин с бронью: новости СВО за 2 августа

Бронь не является абсолютным основанием для отсрочки от мобилизации — так постановил Сургутский городской суд Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 августа.



Суд в Сургуте признал право военкоматов мобилизовать россиян с бронью Военкоматы вправе призывать во время мобилизации граждан, имеющих бронь, постановил Сургутский городской суд, апелляционная комиссия утвердила это решение. Карточка дела размещена на сайте суда.



— Согласно пункту 5 Общего раздела указанных Методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан, — сказано в решении суда.



Суд рассматривал иск сотрудника «Сургутнефтегаза» к призывной комиссии. Работодатель включил его в список граждан, которым необходимо предоставить бронь, кроме того, мужчина указал на наличие у него неврологического заболевания, несмотря на которое комиссия присвоила ему высшую категорию годности «А».



Однако в постановлении суда сказано, что указанные требования для выдачи брони выполнены не были, «фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала», а до призыва мужчина не сообщал военкомату о проблемах со здоровьем. Представитель «Сургутнефтегаза» на заседании назвала решение суда законным.

Жителям Белгородской и Курской областей начали выдавать оружие Добровольцы территориальной обороны Белгородской области начали получать оружие, сообщает ТАСС. Бойцы получили автоматы, противодроновые ружья, а также автомобили марки УАЗ. Состав теробороны региона насчитывает около трех тысяч человек. На границе с Украиной создано семь батальонов. Бойцы территориальной обороны проводят тренировки с ноября 2022 года.

Позднее об аналогичном решении заявил и губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, отряды добровольной народной дружины получили первую партию боевого оружия, в ближайшее время объемы увеличат до 300 единиц. Всего в регионе насчитывается более двух тысяч участников добровольных народных дружин, также формируется мобилизационный резерв для территориальной обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами назвал раздачу вооружения необходимой мерой.

— Главное, что всё осуществляется строго в соответствии с законодательством — это первое, и, конечно, осуществляется в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются, — передает слова Пескова РБК.



О том, что бойцы территориальной обороны получат оружие, ранее заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время эфира на странице во «ВКонтакте» 5 июля он отмечал, что батальоны, расположенные вдоль границы, будут вооружены. В то же время он заявил, что о выдаче оружия всем участникам самообороны речи не идет.

— Здесь ошибок быть не должно, потому что оружие — это то, что, мягко скажем, несет большую опасность, и неправильные решения могут повлечь трагические последствия, — заявил Вячеслав Гладков.



Работодателей участников СВО хотят приравнять к соцпредпринимателям Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, который приравнивает работодателей, трудоустраивающих участников СВО, к социальным предпринимателям. Об этом сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале. По его словам, таким работодателям станут доступны «различные виды госльгот».

— Это гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса, — подчеркнул Турчак.

Сейчас, по его словам, к социальным относят малых и средних предпринимателей, штат которых не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов, пенсионеров и людей с низкими доходами. Турчак отметил, что законопроект уже получил положительное заключение кабмина.

Минобороны рассказало о новых попытках атаки беспилотным катером ВСУ корабля ВМФ Киев вновь попытался атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, благодаря действиям экипажа российского корабля украинский катер своевременно обнаружили и уничтожили.

Накануне Конашенков сообщил, что Киев попытался атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили. Тогда же в Минобороны России рассказали об отражении патрульными кораблями Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» атаки трех украинских безэкипажных катеров в районе Севастополя. Все три катера были уничтожены.

ФСБ задержала россиянина, который хотел вступить в ВСУ ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По словам ведомства, россиянин переписывался с «представителями националистического формирования Украины», которые занимались набором и подготовкой добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ.

— В период с апреля по июнь 2023 года подозреваемый искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего попытался выехать на территорию Украины через Турцию, во время которой был задержан сотрудниками ФСБ России, — рассказали в ФСБ.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту подготовки к государственной измене. Задержанный житель Тамбовской области признался, что планировал через Турцию отправиться на Украину и принять участие на стороне ВСУ в боевых действиях против российской армии.