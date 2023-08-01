Поджигатель военкомата на Английском проспекте попал под камеры

По данным «Фонтанки», поджигатель военкомата на Английском проспекте попал в сектор обзора камер наблюдения. Впрочем, это вряд ли заметно облегчит его (или ее) поиск. Дело в том, что лицо, по предварительной информации, было закрыто платком.



Напомним, вечером 1 августа примерно в 21:20 двери военкомата были облиты зажигательной смесью.



На первых фото с места преступления, которые «Фонтанка» показала здесь, видны следы огня. Сотрудники охраны сами справились с пламенем. После того как всё потушили, вызвали полицию.

