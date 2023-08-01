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    Поджигатель военкомата на Английском проспекте попал под камеры

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    3 комментария

    По данным «Фонтанки», поджигатель военкомата на Английском проспекте попал в сектор обзора камер наблюдения. Впрочем, это вряд ли заметно облегчит его (или ее) поиск. Дело в том, что лицо, по предварительной информации, было закрыто платком.

    Напомним, вечером 1 августа примерно в 21:20 двери военкомата были облиты зажигательной смесью.

    На первых фото с места преступления, которые «Фонтанка» показала здесь, видны следы огня. Сотрудники охраны сами справились с пламенем. После того как всё потушили, вызвали полицию.

    Напомним, 31 июля мужчина попытался поджечь другой военкомат в центре города. Подозреваемого задержали у обгоревшей двери здания на Чайковского, 53.

    А утром 1 августа 53-летняя петербурженка зашла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов на улице Володарского, 1 с двумя бутылками зажигательной смеси. Охранник почувствовал запах бензина и вовремя остановил даму.

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    Комментарии 3

    Гость01 Авг 2023 в 23:43
    Молодец! Продолжайте!
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