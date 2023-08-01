Индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

Один из основных показателей российского фондового рынка — индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник, 1 августа , превысил отметку в 3100 пунктов. Это произошло впервые с 22 февраля 2022 года.



По данным на 14:07 мск, значение индекса составило 3100,27 пункта. К 14:20 он почти достиг 3108 пунктов, но после начал снижаться. По информации на 14:39, индекс составил 3101,7 пункта, рост к уровню завершения предыдущих торгов — 0,9%.



Что до входящих в него ценных бумаг российских компаний, в лидерах роста оказались «Сургутнефтегаз» (+3,3%), En+ Group (+3%), «Норникель» (+2,1%), Сбер (+2%) и VK (+2%). Наиболее всего дешевеют сегодня бумаги «Русгидро» (-0,8%), «Магнита» (-0,6%) и X5 Group (-0,6%).

