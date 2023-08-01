15 телесериалов августа: от детектива с Мерил Стрип до спин-оффа «Звездных войн» — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из трейлера / FX Networks / YouTube Поделиться Поделиться





Пока Голливуд лихорадит от коллективной забастовки актёров и сценаристов, которая аукнется в будущем на производстве фильмов и телесериалов, кое-что всё-таки сможет выйти в эфир в наступающем августе. Среди любопытного: новые серии детектива «Убийства в одном здании» с Мэрил Стрип, финальный сезон «Миллиардов», очередной сериал из телевселенной «Звёздных войн», дорогостоящая экранизация японской манги «One Piece» и многое другое.



«Замаячный»

Российский триллер про маньяка



Где/когда: KION — с 1 августа

Истории о всевозможных маньяках стали ведущим сценарным трендом российских телесериалов последних лет. Очередной такой нас ждёт 1 августа, когда стриминг KION представит цифровую премьеру сериала о поисках душителя по роману «Ничейная земля» Ильи Бушмина, автора почти двух десятков успешных детективов.

Сюжет разворачивается в 2001 году. Следовательница Екатерина ищет убийцу трёх девушек в её родном посёлке Замаячный. Дело, как обычно, тесно переплетается с трагическим прошлым самой героини. В главных ролях: Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов и Екатерина Шумакова. Режиссер-постановщик «Замаячного» — Андрей Либенсон, снявший триллер «Ночной режим».

Автор: трейлер / kionru / YouTube

«В ритме жизни» / «Physical» Ретро-драмеди про аэробику

Где/когда: Apple TV+ — со 2 августа

Третий сезон ретро-драмеди про аэробику «В ритме жизни» станет для шоу финальным. Напомним, что сюжет крутится вокруг скромной и замученной домохозяйки Шейлы из Сан-Диего, которая покорно следует за своим супругом. Но в тихом омуте скрываются довольно смелые желания и дерзкие идеи, которыми женщина не спешит делиться с окружающими. Одолеваемая внутренними демонами и внушительным списком комплексов, Шейла находит путь к спасению через аэробику — ведь на дворе 80-е! Сначала она страстно увлекается упражнениями, а затем решает превратить новое хобби в настоящий бизнес. К третьему сезону Шейла превратилась в настоящую бизнесвумен, сметающую всех и вся на своём пути!



В главной роли — Роуз Бирн, а приглашённой звездой новых серий стала Зои Дешанель, которая воплотила образ стервозной блондинки — звезды фитнеса, естественно, угрожающей успеху и славе героини Роуз Бирн.

Автор: трейлер / Apple TV / YouTube

«Потерянные цветы Элис Харт» / «The Lost Flowers of Alice Hart» Австралийская драма о семье со страшными секретами

Где/когда: Amazon Prime Video — с 4 августа

Драматические мини-сериалы — настоящий конёк Amazon Prime Video! В начале августа потоковый сервис представит 7-серийную новинку из Австралии — «Потерянные цветы Элис Харт», экранизацию одноимённого бестселлера писательницы Холли Рингланд. Нас ожидает история длиною в несколько десятилетий. В центре сюжета — Элис Харт, которая в 9 лет потеряла обоих родителей во время загадочного пожара. Теперь она вынуждена отправиться жить к своей бабушке, на цветочную ферму. Там она узнаёт мрачные тайны о себе и своей семье. Через цветы и растения раскрывается характер главной героини, а мы наблюдаем, как Элис превращается из ребёнка в женщину.



В главных ролях — Сигурни Уивер и Алисия Дебнем-Кери. Продюсерами телеверсии «Потерянных цветов Элис Харт» выступили создатели телесериалов «Большая маленькая ложь» и «Девять совсем незнакомых людей». В общем, нас ждёт очередная история о стойкости духа и дружбе с сильными женскими персонажами. Мини-сериал — результат творчества тандема сценаристки Сары Ламберт и режиссёра Глендина Айвина («История семьи Блум»).

Автор: трейлер / Prime Video AU & NZ / YouTube

«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» / «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty» Спортдрама о легендарной баскетбольной команде «Лейкерс»

Где/когда: HBO/MAX — с 6 августа

Добротный спортсериал про баскетболистов из «Лейкерс» возвращается со вторым сезоном. Шоу реально оказалось больше, чем стандартная американская спортагитка про великие команды, ибо за него отвечает режиссёр и продюсер Адам МакКей («Игра на понижение», «Власть», «Не смотрите наверх»), в числе прочего подаривший миру сериал «Наследники».

В новых семи сериях проекта мы будем наблюдать за событиями с 1980 по 1984 годы, когда взошли звёзды Коби Брайанта и Шакила О’Нила. Начало 80-х годов прошлого века официально принято считать расцветом клуба «Los Angeles Lakers». В ролях: Джон Си Райли, Эдриан Броуди, Куинси Исайя, Шон Патрик Смолл, Джейсон Кларк, Хэдли Робинсон и Майкл Чиклис.

Фото: кадр из трейлера / Max / YouTube Поделиться Поделиться





«Убийства в одном здании» / «Only Murders in the Building»

Лучший комедийный детектив наших дней

Где/когда: Hulu — с 8 августа

Среди самых ожидаемых проектов месяца — третий сезон милой нью-йоркской истории про сыщиков-любителей «Убийства в одном здании». Главный сюрприз новых серий — к основному актёрскому составу присоединилась гранд-дама Голливуда Мерил Стрип! Напомним, что в центре сюжета — трое жителей высотного дома на Манхэттене. Они обожают криминальные рассказы и такие же подкасты, но вдруг неожиданно сами оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. Во втором сезоне трое главных героев — два пенсионера и девушка — смогли спастись сами от обвинений в убийстве, которое они не совершали, а в новых сериях им придётся раскрыть убийство на Бродвее.



В основе комедийного детектива «Убийства в одном здании» — одноимённый популярный подкаст. Третий сезон снят по сценарию одного из циклов подкаста, где главные герои выходят за пределы собственного фешенебельного дома на Манхэттене, и место действия частично переносится в театр, место былой славы персонажей Стива Мартина и Мартина Шорта. Их вечная напарница в исполнении Селены Гомес поможет им узнать, кто убийца в деле, где замешены Пол Радд и та самая Мерил Стрип!

Автор: трейлер / Hulu / YouTube

«Обезболивающее» / «Painkiller» Криминальная драма об опиоидной эпидемии в США середины 1990-х

Где/когда: Netflix — с 10 августа

Шестисерийная драма «Обезболивающее» посвящена опиоидной эпидемии, также известной как опиоидный кризис. Это событие середины 1990-х годов, когда сотни тысяч американцев пострадали из-за бесконтрольного применения обезболивающих препаратов. В основу сценария сериала легли одноимённая документальная книга-расследование американского писателя и экс-журналиста газеты «The New York Times» Барри Мейера и статья на эту же тему в издании «The New Yorker» репортёра Патрика Рэддена Киффи. Литературные первоисточники в скрипт переработал тандем сценаристов Мики Фитцермана-Блю и Ноя Харпстера, известных по сериалу «Очевидное» и фильму «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом. Режиссёром «Обезболивающего» выступил Питер Берг («Огни ночной пятницы»). В главных ролях: Мэттью Бродерик, Узо Адуба, Тэйлор Китч, Дина Шихаби, Уэст Духовны (да-да, дочь Дэвида Духовны и Теа Леони) и Джон Ротмен.

Фото: кадр из трейлера / Netflix / YouTube Поделиться Поделиться





«Миллиарды» / «Billions» Финансовая драма о воротилах Уолл-стрит

Где/когда: SHOWTIME/Paramount+ — с 13 августа

Возможно, о некогда громком телесериале «Миллиарды» все уже успели подзабыть, ведь с его начала в 2016 году прошло немало времени и были серьёзные перерывы в производстве, но в этом августе нас ждёт седьмой, финальный сезон мощной финансовой схватки на Уолл-стрит.

Напомним, сюжет сериала строится на противостоянии амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. Всего в последнем сезоне «Миллиардов» запланировано 12 эпизодов, которые действительно поставят точку в истории эпичной денежной войны, зато шоураннеры обещают вернуть Бобби Аксельрода в исполнении Дэмиена Льюиса. Кроме того, во вселенной сериала уже идёт разработка нескольких спин-оффов. Помимо возвращения Дэмиена Льюиса, мы увидим и других постоянных актёров проекта: Пола Джаматти, Мэгги Сифф и Кори Столла.

Автор: трейлер / Billions / YouTube

«Диагноз «Везучая»



Криминальная комедия с Аглаей Тарасовой

Где/когда: more.tv/Wink — с 16 августа

Еще одна отечественная новинка августа — новый сериал в жанре криминальной комедии «Диагноз «Везучая» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро. Сюжет таков: социопатка, наделённая даром приносить удачу в любых аферах, подрабатывает в криминальных кругах, поэтому пускается в авантюру с бухгалтером-недотёпой Антоном, которому помогает восстановить отношения с дочерью.

Проект стримингов more.tv и Wink ранее назывался «Талисман», а затем его переименовали в «Диагноз «Везучая», на что кинообозреватели тут же начали шутить, что если Аглая Тарасова — новый талисман русского кино, то Кирилл Кяро — его древнейший оберег, без которого никуда. Это намёк на то, что оба актёра заполонили всё пространство современной отечественной киноиндустрии.

Автор: трейлер / more tv / YouTube

«Приют» / «Harlan Coben's Shelter» Детективный триллер про старшеклассника

Где/когда: Amazon Prime Video — с 18 августа

Восьмисерийное шоу «Приют» — экранизация одноимённой книги писателя Харлана Кобена, изданной в 2011 году. «Приют» входит в большой детективный цикл про Мирона Болитара, главного героя всех подростковых романов Кобена.

Итак, по сюжету сериала старшеклассник Микки Болитар после смерти отца идёт в другую школу. Парень находит новых друзей и попадает в эпицентр детективной истории: пропадает его одноклассница Эшли, а таинственная старушка убеждает Микки, что его отец ещё жив. В главных ролях — Джейден Майкл и Констанс Зиммер.

Автор: трейлер / Prime Video / YouTube

«Зимний король» / «The Winter King» Историческая драма по легендам о короле Артуре

Где/когда: MGM+ — с 20 августа

Все голливудские киностудии давным-давно обзавелись собственными стримингами и активно выпускают на них свой контент. Среди них и Metro-Goldwyn-Mayer, которая презентует онлайн свой потенциально успешный исторический сериал «Зимний король», снятый по мотивам легенд о полулегендарном английском короле эпохи раннего Средневековья по имени Артур. В основе конкретно этого телепроекта — серия из трёх романов «Сага о короле Артуре», написанных Бернардом Корнуэллом в 90-е. Жизнеописание приключений короля Артура в Британии излагается как смесь исторической фантастики и легенды о самом короле.



Первый сезон «Зимнего короля» — это, соответственно, первая книга цикла, сюжет которой таков: Утер, король Думнонии и верховный король Британии, теряет в бою с саксами наследного сына. Понимая, что уже стар и не проживёт долго, он объявляет преемником внука, младенца Мордреда, а в клятвенные защитники ему назначает короля Тевдрика, великого воина Овейна, друида Мерлина и Артура, своего бастарда. После смерти Утера междоусобные войны вспыхивают с новой силой, а с моря наступают полчища саксов. Кто сплотит и защитит Британию, кто останется верным данной клятве?



Роль короля Артура исполняет шотландский актёр Йен де Кестекер, а в остальных ролях: Эдди Марсан, Стюарт Кэмпбелл и Джордан Александра.

Автор: трейлер / IGN Movie Trailers / YouTube

«Вторжение» / «Invasion» Драматическая фантастика о вторжении инопланетян на Землю

Где/когда: Apple TV+ — с 23 августа

Apple TV+ во второй половине августа предъявит нам продолжение своего фантастического сериала «Вторжение». Напомним, что проект рассказывает, как на Землю прибывают инопланетяне, и свидетелями их вторжения становятся люди из разных точек мира. Шериф небольшого городка в США, военный в горячей точке на Ближнем Востоке и японская астронавтка — каждый переживает этот опыт по-своему. События новых серий разворачиваются спустя пару месяцев после вторжения инопланетян, когда люди приходят в себя и начинают задумываться, как дать отпор монстрам.

Амбициозный проект «Вторжение», премьера которого состоялась в октябре 2021 года на стриминге Apple TV+, создали Дэвид Вейл и Саймон Кинберг, работавший над киновселенной «Людей Икс».

Автор: трейлер / Apple TV / YouTube

«Асока» / «Star Wars: Ahsoka» Новый спин-офф из вселенной «Звёздных войн»

Где/когда: Disney+ — с 23 августа

И вновь очередной спин-офф из густонаселённой киновселенной «Звёздных войн»! Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Действие разворачивается через несколько лет после падении Империи. Асока ищет гранд-адмирала Трауна по всей Галактике в надежде остановить его злодейские планы и найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.

К выходу сериала «Асока» фанаты «Звёздных войск» относятся с большой осторожностью. В последнее время к тому, что снимает Disney, масса вопросов, поэтому наметилась грустная тенденция: неудачные сериалы о «старых знакомых» (средний «Книга Бобы Фетта» и проваленный «Оби Ван Кеноби») и классные «партизанские истории» («Андор» заставил вспомнить всю любовь к саге).



В главных ролях — Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Наташа Лю Бордиццо и Рэй Стивенсон. Конечно же, мы увидим и Энакина Скайуокера в исполнении Хейдена Кристенсена, а также дроида Хьюянга из «Звёздные войны: Войны клонов» вновь в озвучке Дэвида Теннанта и гранд-адмирала Трауна из сериала «Звёздные войны: Повстанцы» опять в исполнении Ларса Миккельсена.

Автор: трейлер / Star Wars / YouTube

«Контакт»



Драма об отцах и детях

Где/когда: PREMIER — с 24 августа

Успешный проект «Контакт» возвращается с новыми сериями — мы узнаем, как изменились герои во втором сезоне, получится ли у них договориться и понять друг друга (основной конфликт там — у папы с дочкой)? Найдут ли они контакт с собой и миром?



Шоу претерпело некоторые изменения — режиссёрское кресло покинул актёр Евгений Стычкин, но зато остался Нурбек Эген — в гордом одиночестве. Актёры — на месте. Помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой, Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилёв, Алексей Агранович, Карина Александрова и другие.

Автор: трейлер / Онлайн-кинотеатр PREMIER / YouTube

«Ван-Пис» / «One Piece»

Экранизация эпичной пиратской манги Эйитиро Оды

Где/когда: Netflix — с 31 августа

Лето закончится грандиозной цифровой премьерой у Netflix, который вбухивает огромные бюджеты в экранизации манги. Теперь нас ждёт интернациональная история «One Piece. Большой куш» или просто «Ван-Пис». Для тех, кто не в курсе, поясняем, что мы имеем дело с альтернативной версией Земли, которая в настоящее время находится в разгаре «Золотого века пиратов».



Безжалостные пираты-головорезы правят морями, и только у сильнейших есть шанс претендовать на мифическое сокровище, известное как «Ван-Пис», оставленное величайшим пиратом из всех, Золотым Роджером. Спустя годы после смерти Роджера, юноша по имени Монки Д. Луффи мечтает собрать собственную команду, найти «Ван-Пис» и объявить себя Королём пиратов.

Живая адаптация манги Эйитиро Оды, ставшей настоящим бестселлером, знакомит нас с участниками «Пиратов соломенной шляпы» и опасными злодеями океана Гранд Лайн. Для стрим-сервиса Netflix это новый вызов, ведь первоисточник — манга на сто томов и тысячу серий аниме, а ещё 15 полнометражных фильмов и более 50 видеоигр (правда, всё это в Японии). Кстати, бюджет сериала «Ван-Пис» — рекордные 18 миллионов долларов за эпизод, что делает его самым дорогим сериалом в истории Netflix. Теперь главное — чтобы проект не закрыли после первого сезона.

Автор: трейлер / Netflix / YouTube

«Американская история ужасов: Деликатес» / «American Horror Story: Delicate» Хоррор-антология об ужасах из американской поп-культуры

Где/когда: FX — август 2023

Точной даты пока нет, но уже с апреля вся кинопресса мира трубит о том, что кабельная телесеть FX покажет 12-й сезон своей популярной хоррор-антологии «Американская история ужасов» в августе. Новый сезон получил подзаголовок — «Деликатес», а подробности сюжета создатели шоу Райан Мёрфи и Брэд Фолчак, как всегда, держат в строжайшем секрете.



Зато известно, что главным приобретением проекта стала Ким Кардашьян! Пока всю информацию о сценарии мы можем получить лишь из короткого тизера, который содержит краткий обзор персонажей в исполнении Эммы Робертс и Кары Делевинь. Робертс — главный игрок франшизы, а Делевинь периодически участвует в «Американской истории ужасов». В тизере также фигурирует Кардашьян — с белыми волосами и ребёнком на руках.

Автор: трейлер / FX Networks / YouTube

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

