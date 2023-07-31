«Работа по изготовлению партии идёт». В Петербурге рассказали, почему в город до сих пор не приехали ретротрамваи

Ситуацию в интервью «Фонтанке» 31 июля прокомментировал председатель комтранса Валентин Енокаев. «Первые экземпляры готовы, они находятся на заводе и проходят пусконаладочные испытания. Напомним, мы их берем в лизинг у «Сбербанк лизинга», практически в полном сборе мы уже видели два вагона. Но прямо сейчас сказать, сколько их приедет в этом году, я не готов», — рассказал он. По его словам, это сложная задача, плюс завод-изготовитель («Уралтрансмаш» — Прим.ред .) загружен гособоронзаказом. «Но завод намерен выполнить контракт. Работа по изготовлению партии идёт», — подчеркнул Енокаев.

Комитет по транспорту подтвердил, что с серийным изготовлением ретротрамваев для Петербурга возникли трудности. Но завод намерен выполнить крупный заказ.

Напомним, мега-контракт на поставку 54 трамваев в ретродизайне за почти 13 млрд рублей «Горэлектротранс» заключил в прошлом году. Дороговизну объясняли лизингом и необходимостью разработать, по сути, новую модель под малые радиусы Третьего парка. Впоследствии был заключен еще один контракт уже на прямую поставку еще 22 таких вагонов. Цвет выбирали голосованием горожан, победил зеленый.

Полное интервью Валентина Енокаева о закупках вагонов метро и электробусов, расширении платной парковки и планах на самокаты — читайте на «Фонтанке».