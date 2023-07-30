Путин прокомментировал ситуацию на Украине, а Москву атаковали беспилотники: новости СВО за 30 июля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 июля.
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия-Африка. Цитаты президента по ситуации на Украине:
- У нас 2023-й, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом.
- Мы не отказывались никогда от мирных переговоров.
- Украинская армия наступает. Они в атаке. Реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают (речь об одном из пунктов африканской мирной инициативы. — Прим. ред.).
- Они (ВСУ. — Прим. ред.) понесли большие потери и в живой силе, и в технике. С 4 июня 415 танков было потеряно и 1300 с лишним единиц бронемашин разного класса.
- Я не считаю своим делом управление войсками. Это неправильно и даже вредно.
- Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к утверждению своей идентичности. Да и всё бы ничего. Что здесь плохого? Украина — независимое государство с 91-го года. И это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма?
- Там (на Украине. — Прим. ред.) уже скоро некому будет работать, все же мобилизованы.
Все тезисы пресс-конференции мы собрали в одном материале.
Атака по Москве
Утром Москву атаковали украинские беспилотники. В здании «IQ-квартала», расположенного в Москва-Сити, произошел взрыв. В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ненадолго запретили полеты, также на вылеты и прилеты закрывался аэропорт Внуково.
Пострадал один человек, погибших нет. По данным Минобороны, в атаке участвовали три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Очевидцы сняли момент удара на видео.
Другие атаки
По данным Минобороны, ночью Крым пытались атаковать 25 беспилотников, они были уничтожены либо подавлены средствами РЭБ. Пострадавших и погибших нет.
ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области. По информации губернатора Александра богомаза, пострадали две женщины и один мужчина.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия выпустила 80 снарядов по территории региона за одни сутки. Пострадавших и разрушений нет.
Внешняя политика
Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине в начале августа. На них прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в списке нет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
С начала года Украина получила более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Об этом отчиталась Росолана Пидласа, глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета. По ее данным, больше всего денег выделяет Евросоюз и США.