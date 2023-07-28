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    В Назии 12-летний велосипедист погиб под колесами поезда. Возбуждено дело

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    Несовместимые с жизнью травмы получил мальчик, на велосипеде заехавший на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой в Кировском районе Ленинградской области.

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    Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, 12-летний школьник погиб на станции Жихарево в поселке Назия днем 28 июля. По предварительным данным, он ехал на велосипеде через переход на запрещающий сигнал светофора.

    Экстренное торможение избежать столкновения не помогло. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека.

    «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства травмирования, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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