В Назии 12-летний велосипедист погиб под колесами поезда. Возбуждено дело

Несовместимые с жизнью травмы получил мальчик, на велосипеде заехавший на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой в Кировском районе Ленинградской области.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР,
Экстренное торможение избежать столкновения не помогло. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем смерть человека.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства травмирования, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.