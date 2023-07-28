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    «Лента» закончила полугодие с убытком 2,4 млрд рублей, выручка сократилась на 2%

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    Один из крупнейших российских ретейлеров «Лента» отчитался о результатах за второй квартал и первую половину 2023 года. По итогам первых шести месяцев компания получила убыток на сумму 2,4 млрд рублей после прибыли на 3,4 миллиарда год назад.

    Во втором квартале выручка «Ленты» выросла на 1,9% год к году и составила 132,5 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период составила 100 млн рублей против 2,6 млрд во аналогичном квартале 2022 года.

    Выручка ретейлера за полугодие в годовом выражении снизилась на 2%, до 257,2 млрд. Чистый убыток составил 2,4 млрд после прибыли на уровне 3,4 млрд рублей годом ранее.

    При этом у сети магазинов растут онлайн-продажи. За квартал их объем увеличился на 24%, до 11,9 млрд рублей, за полугодие - на 11,8%, до 22,9 миллиардов.

    На фоне публикации отчетности акции «Ленты» на Московской бирже подешевели на 2,2% по сравнению с закрытием предыдущих торгов, до 811 рублей за бумагу.

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