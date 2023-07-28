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    Главную премию в области телевидения - «Эмми» перенесли впервые после терактов 11 сентября

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    Главная американская премия в области телевидения не будет вручаться в этом сентябре. О переносе церемонии сообщило 27 июля издание Variety. Изначально планировалось, что она пройдет 18 сентября.

    Перенос был ожидаемым: ранее СМИ предупреждали, что такой исход событий вероятен ввиду продолжающейся забастовки в Голливуде. Дату держали до последнего, однако за два месяца до мероприятия нужно было принимать окончательное решение, и оно стало отрицательным.

    Перенос произошел впервые с 2001 года, когда церемонию перенесли из-за терактов в США 11 сентября. Новая дата проведения «Эмми» пока неизвестна, идут разговоры про январь 2024 года (таково было пожелание Fox), у чего есть свои минусы: в это время и так на низком старте немало наград — своих фаворитов называют гильдии и кинопремии. Телеакадемия настаивает на ноябре, но, с учетом того, как развиваются события, и это может оказаться рано.

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