В «Пятерочке» ввели сухой закон. Крупнейший ретейлер лишился лицензии на продажу алкоголя в Петербурге

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Во всех магазинах сети «Пятерочка» в Петербурге 27 июля перестали продавать алкоголь. Как выяснилось, ретейлера настигла кара за продажу спиртного несовершеннолетнему, совершенную три года назад. Участники рынка признают, что ситуация, сильно бьющая по экономике компании, хотя и не вполне рядовая, но и не уникальная. Есть и конспирологические версии.



О том, что сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group ) перестала продавать алкоголь в Петербурге, рассказал 27 июля читатель «Фонтанки». По его словам, он не смог купить спиртное в нескольких точках ретейлера, сотрудники сообщили, что проблема касается всех магазинов. При этом пиво и сидр в торговых точках купить можно.



В пресс-службе Х5 Retail Group сообщили, что продажи прекращены из-за приостановки лицензии на продажу алкоголя во всех магазинах «Пятерочка» в Петербурге. «Решение принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», — отметили в Х5.



Согласно данным реестра лицензий на сайте РАР, действие лицензии прекращено 26 июля. Причины не указываются.

Кто лишил «Пятерочку» лицензии на алкоголь



Лицензии на продажу алкоголя в Петербурге выдает и прекращает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, решение принято на основании поступивших сведений из суда, который признал, что «Пятерочка» нарушила закон об обороте алкоголя, продав его несовершеннолетнему. Причину, по которой известие было получено только сейчас, в комитете затруднились назвать. Но подчеркнули, что срока давности в этом случае нет, а других вариантов, кроме как приостановить лицензию, закон не предусматривает. Дальше решение о ее возобновлении или аннулировании будет принимать Росалкогольрегулирование.



В Росалкогольрегулировании сообщили, что на данный момент материалы о выявленном нарушении в сфере оборота алкоголя в сети «Пятерочка» в ведомство не поступали. А раз документов нет, то рассмотреть их и принять решение о возобновлении и аннулировании лицензии невозможно, добавили в РАР. Но решение о приостановке действительно находится в компетенции органов субъекта федерации, уточнили там.



Причины, по которым лицензирующий орган может приостановить, прекратить или аннулировать лицензию, перечислены в статье 20 федерального закона 171 («О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). Среди них есть, например, выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. К таковым относится продажа спиртного несовершеннолетним. В этом случае действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом либо федеральным органом по контролю и надзору решения об аннулировании лицензии или об отказе в ее аннулировании. Также основанием для приостановки может быть неуплата наложенного штрафа или неустранение в срок выявленных нарушений (об устранении должен сообщить сам провинившийся).



Любопытно, что в законе об обороте алкоголя прямо указан только минимальный срок, после которого можно начинать применять процедуру приостановки и аннулирования лицензии. Но предельного срока нет. То есть формально можно приостанавливать и аннулировать хоть через три года, хоть через десять лет.

Запрет на продажу алкоголя в «Пятерочке» — «беспрецедентно жесткая мера» Генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков считает запрет на продажу алкоголя в Петербурге для «Пятерочки» «беспрецедентно жесткой мерой». «Не припомню в практике, чтобы подобное применялось к федеральным сетям», — говорит он.



Логика регулятора, по его мнению, также не выдерживает критики. «Если нарушение возникло в каком-то из магазинов, в качестве наказания можно было бы блокировать работу только этого подразделения. Если же наказать хотели всю сеть, не понятно, почему приостановка лицензии произошла только в одном субъекте РФ», — комментирует Иван Федяков.



Тот факт, что материалы поступили в лицензирующий орган через три года, выглядит странно. Регуляторы в последнее время всё меньше ограничивают себя в сроках, но ситуация, когда с этим столкнулась X5 Retail Group , которая находится в хороших отношениях с государством и недавно получила разрешение открывать новые магазины в Петербурге после переоценки доли рынка, тоже выглядит необычно, заключает Иван Федяков.



По мнению эксперта, усиление административного давления в конкретном случае может быть частью более глобальных процессов. После перехода в госуправление Danone и «Балтики» в зону риска попадает не только иностранный бизнес, но и отечественный, где есть доля иностранного участия. X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах, напоминает он. Если «Магнит» успел выкупить акции у зарубежных акционеров, то Х5 этого не сделал. «Но, возможно, будет вынужден сделать, если успеет», — подчеркивает Иван Федяков.

Собеседники на алкогольном рынке не исключают, что несоразмерность наказания нарушению и реализация полномочий в столь поздние сроки могут говорить о политической подоплеке такого решения. Однако в другой крупной сети считают, что попытка давления через лицензию маловероятна, а приостановка лицензии через большое время после выявления нарушения хотя и не типичный, но и не экстраординарный случай. Представитель еще одной розничной сети называет приостановку лицензии из-за продажи спиртного несовершеннолетнему редкостью. «Обычно штраф на кассира», — говорит он. Большинство судов компания и вовсе выигрывает.



Другой собеседник «Фонтанки» считает, что дело в кадровых изменениях в петербургской полиции. «Новая команда откопала дело и решила показать силу закона», — говорит он.



Как бы то ни было, потеря возможности продавать спиртное — существенный удар по экономике сети, отмечает Иван Федяков. Традиционно алкоголь занимает от 10 до 15% от выручки магазина. Но это одна из самых высокомаржинальных категорий, которая «кормит» магазины, так что потеря этого ассортимента может привести к убыткам. «Когда магазин лишается лицензии на продажу алкоголя, более чем в половине случаев магазин закрывается», — подчеркивает эксперт.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

