В «Пятерочке» ввели сухой закон. Крупнейший ретейлер лишился лицензии на продажу алкоголя в Петербурге

Во всех магазинах сети «Пятерочка» в Петербурге 27 июля перестали продавать алкоголь. Как выяснилось, ретейлера настигла кара за продажу спиртного несовершеннолетнему, совершенную три года назад. Участники рынка признают, что ситуация, сильно бьющая по экономике компании, хотя и не вполне рядовая, но и не уникальная. Есть и конспирологические версии.
О том, что сеть «Пятерочка» (входит в
В пресс-службе
Согласно данным реестра лицензий на сайте РАР, действие лицензии прекращено 26 июля. Причины не указываются.
Кто лишил «Пятерочку» лицензии на алкоголь
Лицензии на продажу алкоголя в Петербурге выдает и прекращает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, решение принято на основании поступивших сведений из суда, который признал, что «Пятерочка» нарушила закон об обороте алкоголя, продав его несовершеннолетнему. Причину, по которой известие было получено только сейчас, в комитете затруднились назвать. Но подчеркнули, что срока давности в этом случае нет, а других вариантов, кроме как приостановить лицензию, закон не предусматривает. Дальше решение о ее возобновлении или аннулировании будет принимать Росалкогольрегулирование.
В Росалкогольрегулировании сообщили, что на данный момент материалы о выявленном нарушении в сфере оборота алкоголя в сети «Пятерочка» в ведомство не поступали. А раз документов нет, то рассмотреть их и принять решение о возобновлении и аннулировании лицензии невозможно, добавили в РАР. Но решение о приостановке действительно находится в компетенции органов субъекта федерации, уточнили там.
Причины, по которым лицензирующий орган может приостановить, прекратить или аннулировать лицензию, перечислены в
Любопытно, что в законе об обороте алкоголя прямо указан только минимальный срок, после которого можно начинать применять процедуру приостановки и аннулирования лицензии. Но предельного срока нет. То есть формально можно приостанавливать и аннулировать хоть через три года, хоть через десять лет.
Запрет на продажу алкоголя в «Пятерочке» — «беспрецедентно жесткая мера»
Генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков считает запрет на продажу алкоголя в Петербурге для «Пятерочки» «беспрецедентно жесткой мерой». «Не припомню в практике, чтобы подобное применялось к федеральным сетям», — говорит он.
Логика регулятора, по его мнению, также не выдерживает критики. «Если нарушение возникло в каком-то из магазинов, в качестве наказания можно было бы блокировать работу только этого подразделения. Если же наказать хотели всю сеть, не понятно, почему приостановка лицензии произошла только в одном субъекте РФ», — комментирует Иван Федяков.
Тот факт, что материалы поступили в лицензирующий орган через три года, выглядит странно. Регуляторы в последнее время всё меньше ограничивают себя в сроках, но ситуация, когда с этим столкнулась
По мнению эксперта, усиление административного давления в конкретном случае может быть частью более глобальных процессов. После перехода в госуправление Danone и «Балтики» в зону риска попадает не только иностранный бизнес, но и отечественный, где есть доля иностранного участия.
Собеседники на алкогольном рынке не исключают, что несоразмерность наказания нарушению и реализация полномочий в столь поздние сроки могут говорить о политической подоплеке такого решения. Однако в другой крупной сети считают, что попытка давления через лицензию маловероятна, а приостановка лицензии через большое время после выявления нарушения хотя и не типичный, но и не экстраординарный случай. Представитель еще одной розничной сети называет приостановку лицензии из-за продажи спиртного несовершеннолетнему редкостью. «Обычно штраф на кассира», — говорит он. Большинство судов компания и вовсе выигрывает.
Другой собеседник «Фонтанки» считает, что дело в кадровых изменениях в петербургской полиции. «Новая команда откопала дело и решила показать силу закона», — говорит он.
Как бы то ни было, потеря возможности продавать спиртное — существенный удар по экономике сети, отмечает Иван Федяков. Традиционно алкоголь занимает от 10 до 15% от выручки магазина. Но это одна из самых высокомаржинальных категорий, которая «кормит» магазины, так что потеря этого ассортимента может привести к убыткам. «Когда магазин лишается лицензии на продажу алкоголя, более чем в половине случаев магазин закрывается», — подчеркивает эксперт.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»