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    ФАС России официально разрешила X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге. Доля рынка ретейлера составила 23,7%

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    ФАС России впервые за несколько последних лет рассчитала доли продуктовых сетей на рынке Санкт-Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 7 июля, доля ООО «Корпоративный Центр Икс 5» по итогам прошлого года составила 23,7% от общего оборота.

    «Служба продолжит осуществлять контроль за экономической концентрацией и соблюдением ретейлерами антимонопольного законодательства», — отметили в ФАС.

    Ранее появилась информация, что X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), которая раньше не могла открывать новые магазины в Петербурге из-за превышения доли рынка в 25%, вернулась к развитию к Северной столице. Сама компания считала, что ее доля рынка снизилась, однако не называла конкретных цифр. ФАС официально своих расчетов не приводила.

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