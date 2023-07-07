ФАС России официально разрешила X5 Retail Group открывать новые магазины в Петербурге. Доля рынка ретейлера составила 23,7%

ФАС России впервые за несколько последних лет рассчитала доли продуктовых сетей на рынке Санкт-Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 7 июля, доля ООО «Корпоративный Центр Икс 5» по итогам прошлого года составила 23,7% от общего оборота.

«Служба продолжит осуществлять контроль за экономической концентрацией и соблюдением ретейлерами антимонопольного законодательства», — отметили в ФАС.

Ранее появилась информация, что X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), которая раньше не могла открывать новые магазины в Петербурге из-за превышения доли рынка в 25%, вернулась к развитию к Северной столице. Сама компания считала, что ее доля рынка снизилась, однако не называла конкретных цифр. ФАС официально своих расчетов не приводила.