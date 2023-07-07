    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    762мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.57eur100.72

    «Меньше 25%». Смольный подтвердил снятие запрета на открытие новых магазинов Х5 Retail Group

    2458
    14 комментариев

    Доля Х5 Retail Group на рынке Петербурга опустилась ниже 25%, что даёт ретейлеру право открывать новые магазины. Об этом заявил 7 июля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ходе открытия 20-тысячного магазина сети «Пятерочка». «С учётом того, что и другие сети развиваются, они до этой планки (25%. — Прим. ред.) не дошли, поэтому надеемся, что в ближайшее время будут ещё открыты несколько магазинов «Пятерочки», — сказал он.

    Точную оценку доли рынка Поляков не привел. В своих расчетах Смольный опирается на данные Росстата, сказал он. Напомним, в этом году ФАС так и не опубликовала данные по долям ретейлеров на рынке Петербурга.

    Сама Х5 Retail Group также не раскрывает свою оценку.

    «Долю не считаем, пусть ФАС считает», — заявил директор «Пятерочки» Курбатов. До конца 2023 года ретейлер откроет в Петербурге и Ленобласти 60 новых магазинов, но сколько именно в самой Северной столице, Владислав Курбатов сказать затруднился. Большая часть магазинов будет собственными, но возможно и открытие по франшизе.

    Сейчас в Петербурге и Ленобласти работает 38 франчайзинговых «Пятерочек». Всего у сети в регионе 929 магазинов, из них 531 в самом Петербурге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Х5 Retail GroupКирилл Поляков
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close