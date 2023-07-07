«Меньше 25%». Смольный подтвердил снятие запрета на открытие новых магазинов Х5 Retail Group

Доля Х5 Retail Group на рынке Петербурга опустилась ниже 25%, что даёт ретейлеру право открывать новые магазины. Об этом заявил 7 июля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в ходе открытия 20-тысячного магазина сети «Пятерочка». «С учётом того, что и другие сети развиваются, они до этой планки (25%. — Прим. ред.) не дошли, поэтому надеемся, что в ближайшее время будут ещё открыты несколько магазинов «Пятерочки», — сказал он.

Точную оценку доли рынка Поляков не привел. В своих расчетах Смольный опирается на данные Росстата, сказал он. Напомним, в этом году ФАС так и не опубликовала данные по долям ретейлеров на рынке Петербурга.